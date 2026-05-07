Capital Group 宣佈擬於中東開設首個辦公室

阿聯酋阿布扎比2026年5月7日 /美通社/ -- Capital Group 為全球規模數一數二且引領在前的主動型投資管理機構，今日宣佈計劃於中東阿布扎比全球市場 (ADGM) 設立首間辦公室。公司預期阿布扎比辦公室將於年內稍後正式揭幕，惟尚待監管當局批准。 此舉是 Capital Group 推進全球拓展長期策略的重要里程碑。 當中反映公司深信中東地區、阿聯酋及阿布扎比是發展迅速、強大穩健的金融生態系統，並獲得阿布扎比投資辦公室（Abu Dhabi Investment Office，簡稱 ADIO）的支持。 擬定設立的阿布扎比辦公室將成為 Capital Group 全球第 35 個據點，彰顯其一貫作風：構建與全球平台密切相連的在地業務實力。 與其他市場一樣，公司旨在隨時間穩步擴展，配合客戶需求以及 Capital Group 的長線投資文化。

ADGM 主席 Ahmed Jasim Al Zaabi 閣下 表示：「隨著更多國際領先金融機構選擇以阿布扎比為基地，開展長遠的區域擴張策略，我們誠摯歡迎 Capital Group 進駐 ADGM。 此決定體現投資者重視明確的監管制度、穩健的機構體系，以及有利可持續增長的穩定環境。 ADGM 擁有健全的法律框架，並可調配雄厚的長期資金，其設立正是為了支援大規模營運的環球企業。 Capital Group 落戶於此，使阿布扎比作為國際資本與區域機遇之間的連繫角色更加穩固，同時也是能信心十足地建立長遠夥伴關係的地方。」

Capital Group 總裁兼行政總裁 Mike Gitlin 表示：「我們秉持長遠而審慎的方針，構建全球布局，只在信念堅定之時才踏出一步。 當下正是我們付諸行動的重要時刻。 在阿布扎比設立據點，顯示我們力求拉近與中東各地業務夥伴的距離，並有意在這個充滿活力的地區探索更多投資機會。」 Capital Group 正在調派歐洲及亞洲機構業務主管 Benno Klingenberg-Timm，讓其兼任阿布扎比辦公室主管。 Klingenberg-Timm 表示：「阿聯酋已成為領先的全球金融中心，這反映海灣阿拉伯國家合作委員會（Gulf Cooperation Council，簡稱 GCC）及周邊地區強勁的增長動力。 中東既是獨立市場，亦作為連接歐洲、亞洲和非洲三大洲的天然樞紐。」

Capital Group 拓展至阿布扎比，彰顯 ADIO 致力建構面向未來的金融服務生態系統，並由其轄下的金融科技、保險、數碼與另類資產 (FIDA) 平台主導。 FIDA 產業集群主管 Fatima Al Hamadi 表示：「我們正於阿布扎比建立金融生態系統，目的是發展可對外輸出的高值金融能力，促進新一代全球資本流動。 歡迎 Capital Group 的到來，既突顯我們價值主張的優勢，也展現我們決心與領先機構合作，推動創新、加強市場聯繫，以及支持整個地區可持續增長。」 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/capital-group--302764656.html SOURCE Capital Group