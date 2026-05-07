Guidepoint 在 Claude 上推出 MCP，把可靠的專家洞察分析融入人工智能驅動的研究工作流程

紐約2026年5月7日 /美通社/ -- 全球專家洞察分析領域先驅 Guidepoint 今天宣佈，推出與 Anthropic 的 Claude 合作的模型情境協定 (MCP) 伺服器。 研究團隊現可將 Guidepoint 超過 10 萬份專家訪談記錄庫中的可靠知識，直接融入人工智能 (AI) 輔助的研究工作流程，每項見解都會標註出處，並連結到 Guidepoint360 內的原始記錄。

Guidepoint MCP 由自家專屬的專家見解分析庫驅動，該庫由 Guidepoint 逾 300 名內容專家團隊建立，並經過全面合規審查，符合機構級標準。 此數據集持續擴展，既可服務深入的企業層面盡職審查，亦能涵蓋跨行業、跨地域的宏大主題研究。 每月新增逾 5,000 份訪談記錄，這為人工智能輔助的研究提供別樹一格的穩固基礎，而且只會隨著時間日益壯大。