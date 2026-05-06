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出版：2026-May-06 22:18
更新：2026-May-06 22:18
PR Newswire

具歷史價值的 Boot of Cortez 金塊將於6月12日在 EJ's Auction & Appraisal 拍賣

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重達 26.2 磅的 "Boot of Cortez" 是西半球現存最大的天然金塊

亞利桑那州格蘭代爾2026年5月6日 /美通社/ -- EJ's Auction & Appraisal 已獲選負責拍賣這件具歷史價值的 "Boot of Cortez" 金塊。 拍賣將定於6月12日（星期五）亞利桑那當地時間下午1時舉行，屆時將於美國亞利桑那州格蘭代爾的 EJ's Auction & Appraisal 同步提供網上及現場競投，僅限合資格競投者參與。 現在已經開放登記競投。

EJ's Auction & Appraisal 是一間位於美國亞利桑那州格蘭代爾的拍賣行，提供一站式拍賣服務。

"Boot of Cortez" 被列為西半球現存最大的天然金塊。 EJ's Auction & Appraisal 已於2026年4月安排使用現代校準儀器對該標本進行獨立量重及分析。 目前的測量結果已由經亞利桑那州認證的第三方秤重設備確認。 該標本亦已進行第三方 X 射線螢光 (XRF) 測試，結果顯示其成分約為 98% 黃金。

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其中一些獨特有徵包括：

  • 形狀如西班牙征服者長靴的金塊
  • 重383.10金衡盎司，或26.2磅（11.9公斤）
  • 高10¾吋（27.3厘米），寬7¼吋（18.4厘米）。
  • 98% 純金
  • 保存狀態極佳，並維持其原始形態

一名礦工於1989年在墨西哥卡博爾卡 (Caborca) 附近尋金時，使用來自 Radio Shack 的金屬探測器發現了 "Boot of Cortez"。該地點位於美墨邊境以南約70英里，並在墨西哥索諾拉州內，距離科爾特斯海以東約60英里。

"Boot of Cortez" 迅速成為現代最著名的礦物發現之一。 該金塊曾於多個頂尖機構及展覽亮相，包括圖森寶石與礦物展 (Tucson Gem & Mineral Show)、休士頓自然科學博物館 (Houston Museum of Natural Science)，以及紐約美國自然史博物館 (American Museum of Natural History in New York)。

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2008年1月，該藏品在拍賣中成交價超過130萬美元，約為當時黃金現貨價值的四倍。 該金塊近二十年來一直由一個著名的私人收藏家收藏。

EJ's Auction & Appraisal 行政總裁兼持有人 Erik Hoyer 表示，自2008年1月買家於拍賣會購入 "Boot of Cortez" 以來，該藏品一直未有轉手易主。

競投登記將開放至6月9日。 詳情請瀏覽bootofcortez.com，電郵至[email protected] 或致電623-878-2003查詢。 傳媒查詢請電郵至[email protected]。 如欲查看 EJ's 每週網上拍賣會，請瀏覽ejsauction.com

這件罕見且具歷史價值的 "Boot of Cortez" 將於6月12日在美國亞利桑那州格蘭代爾的 EJ's Auction & Appraisal 進行拍賣。 它是西半球現存最大的天然金塊。 競投者可於6月9日前透過 bootofcortez.com 進行登記。 Photo credit - Jeff Noble/jeffnoblepictures.com

 

Garrett Hoyer 與其父親 Erik Hoyer 一同與 "Boot of Cortez" 合照，這是西半球現存最大的天然金塊。 Erik Hoyer 為位於美國亞利桑那州格蘭代爾的 EJ's Auction & Appraisal 的行政總裁兼持有人。 該間提供一站式拍賣服務的拍賣行將於2026年6月12日（星期五）拍賣 "Boot of Cortez"。 競投者可於6月9日前透過 bootofcortez.com 進行登記。 Photo credit - Jeff Noble/jeffnoblepictures.com

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-boot-of-cortez-612-ejs-auction--appraisal--302761646.html

SOURCE EJ's Auction & Appraisal

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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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