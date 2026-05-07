ATxSummit 2026落地新加坡 匯聚全球領袖共繪亞洲人工智能發展藍圖

世界銀行集團、英偉達、谷歌、亞馬遜及OpenAI攜手全球政策制定者與行業領軍人物，共探人工智能重塑經濟、產業與社會之路。 新加坡2026年5月7日 /美通社/ -- 人工智能(AI)正快速融入經濟運行底層體系，重塑亞洲各地企業競爭格局、政府服務模式以及社會發展形態。在此行業變革背景下，由新加坡資訊通信媒體發展局(Infocomm Media Development Authority)主辦的2026年亞洲科技峰會(ATxSummit)迎來第六屆盛會，活動於2026年5月20日至21日在新加坡嘉佩樂酒店(Capella Singapore)舉辦，匯聚來自50多個國家的4000餘名各界領袖，共同研討亞洲地區當下最亟待解決的議題。

本屆峰會增設更多爐邊對話與深度技術專場研討，聚焦人工智能與創新、公共福祉以及塑造亞洲未來的數字增長之間的融合交匯，圍繞五大核心主題展開探討： 智能體系統如何重塑企業與運營 人工智能如何規模化落地，賦能公共事業與國家發展 人工智能在哪些領域加速科學發現，並賦能具身智能 人工智能時代下就業崗位、職業技能與組織形態的演變趨勢 人工智能治理如何落地實踐 變革前沿的領軍人物

今年的峰會匯聚了眾多在人工智能創新領域引領潮流的傑出行業和政府領袖，涵蓋前沿系統研發者及相關使用政策制定者。

主旨演講嘉賓包括全球性機構領袖及學術界權威人士：世界銀行集團(World Bank Group)行長Ajay Banga、經濟合作與發展組織(Organisation for Economic Co-operation and Development)秘書長Mathias Cormann、蒙特利爾大學(University of Montreal)教授、深度學習先驅Yoshua Bengio，以及因人工智能安全與可信機器學習研究而聞名的加州大學伯克利分校(University of California, Berkeley)教授Dawn Song。在演講中，他們將探討我們這個時代的一些重大發展，包括如何大規模應用人工智能和數字創新來應對現實世界的挑戰，以及隨着人工智能智能體、具身人工智能等顛覆性技術成為主流，政策、產業與研究如何齊頭並進。

產業領袖與傑出創新者也將出席，包括英偉達(NVIDIA)首席科學家William Dally博士、亞馬遜公司(Amazon.com Inc)首席全球事務與法務官David Zapolsky、螞蟻國際(ANT International)總裁Douglas Feagin、OpenAI首席營收官Denise Dresser以及攜程集團(Trip.com Group)首席執行官孫潔。他們將分享如何依託技術快速創新，打造可規模化落地的核心競爭體系；探討在行業持續變革的浪潮中，如何打造原生人工智能企業，並在人工智能重塑商業模式、運營體系與全球競爭格局的趨勢下保持領先優勢。 埃森哲(Accenture)、亞馬遜、FieldAI、谷歌(Google)、Grab、惠普公司(HP Inc)、賽富時(Salesforce)、SAP Labs、Tomoro AI、宇樹科技(Unitree)、東京大學(University of Tokyo)、清華大學等機構的行業權威人士也將參與議程，為峰會帶來迄今為止最多元的企業、科研與應用技術視角。

新加坡資訊通信媒體發展局副首席執行官Kiren Kumar表示：「技術與協作正成為數字經濟增長的核心驅動力。人工智能早已走出實驗室，融入現實應用體系，迅速成為各國經濟發展的核心基礎設施。對亞洲而言，這創造了真正的機遇。新加坡身處全球與亞洲聯動網絡的核心樞紐，攜手各國政府、產業及科研夥伴，共同探索前沿技術的研發與落地應用路徑。下一階段的核心着力點，在於以負責任、可規模化、價值可落地的方式推進人工智能應用落地。ATxSummit匯聚全球各界領袖，攜手為亞洲乃至全球人工智能的健康發展探尋可行路徑。」

六年深耕積澱 搭建對話平台

六年來，新加坡科技展（Asia Tech x Singapore，簡稱ATxSG）一直是亞洲首屈一指的科技盛會，為全球政府官員與科技行業領袖搭建了一個圍繞科技、社會與數字經濟交匯點進行關鍵對話的平台。 作為ATxSG專屬邀約制峰會，ATxSummit將於5月19日在新加坡濱海灣花園(Gardens by the Bay)舉辦開幕晚宴，新加坡總統尚達曼(Tharman Shanmugaratnam)將蒞臨晚宴。新加坡國數碼發展及新聞部長兼主管網絡安全事務及智慧國工作團部長楊莉明(Josephine Teo)女士將於5月20日為峰會致開幕主旨演講。同期舉辦的The Village活動，將開設逾25場技術研討會、專題論壇、行業展示、政府間圓桌會議及行業交流活動。其中備受期待的活動之一是閉門舉行的數字前沿論壇(Digital Frontier Forum)，該論壇由峰會與Founders Forum聯合主辦，將匯聚100多位科技領袖、投資人和政府官員，共同探討深科技、人工智能與數字增長戰略。

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