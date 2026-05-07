美贊臣母親節捐贈營養補充品 向低收入家庭送上關懷及支持

香港 - 2026年5月7日 - 美贊臣一直相信，媽媽在家庭中的健康與福祉，對嬰幼兒健康成長息息相關。今年母親節期間，美贊臣把關懷目光聚焦於媽媽本身，與六家非牟利機構攜手，通過捐贈媽媽藻油DHA及全孕綜合維他命等營養補充品，為基層媽媽們送上祝福及營養支持。有關捐贈活動惠及逾1200個低收入家庭。





扎根香港超過半世紀，美贊臣一直關懷社區，不時捐贈嬰幼兒配方奶粉及營養補充品予不同的慈善組織，以實際行動回饋社會。今年，美贊臣繼續與明愛風信子行動、聖雅各福群會FOOD-CO、民社服務中心、膳心連基金、啓愛共融社區中心及樂餉社六家機構合作，為懷孕及授乳期間的基層媽媽們提供優質的營養補充品，把關懷送到有需要的媽媽身邊，讓她們在照顧寶寶的同時，也能感受到被關心與支持。



美贊臣香港業務總監高家敏表示：「母親節是感恩與回饋的温馨時刻。美贊臣感謝每位母親的無私奉獻，亦留意到她們在悉心照顧家人之餘，往往容易忽略自身需要。今年，我們繼續與六家非牟利機構合作，為懷孕及授乳期間的基層媽媽送上優質的營養補充和貼心支持，陪伴她們與寶寶前行，同時也體現了美贊臣關愛社區的長期承諾。」



明愛風信子行動項目主任楊映雪表示：「感謝美贊臣看見年輕媽媽的自身需要，在母親節這個別具意義的日子，送上優質營養產品，讓她們在育兒的路上，感到關心及支持。」



民社服務中心總幹事趙子傑表示：「中心一直致力透過食物支援服務促進社區互助，我們衷心感謝美贊臣多年來的鼎力支持。這批優質營養補充品，為基層家庭提供了關鍵的營養支援，改善了婦女的健康狀況。這份持續的關懷，亦促使街坊之間建立了更緊密的支援網絡，提升了他們的生活質素。」



聖雅各福群會扶貧服務高級服務經理馬子健表示：「衷心感謝美贊臣今年繼續支持基層家庭，透過 FOOD-CO 平台捐贈營養補充品，讓我們能將實質的營養支援送到有需要的家庭手中，為他們的健康帶來及時且正面的幫助。」

