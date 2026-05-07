美贊臣母親節捐贈營養補充品 向低收入家庭送上關懷及支持

香港 - 2026年5月7日 - 美贊臣一直相信，媽媽在家庭中的健康與福祉，對嬰幼兒健康成長息息相關。今年母親節期間，美贊臣把關懷目光聚焦於媽媽本身，與六家非牟利機構攜手，通過捐贈媽媽藻油DHA及全孕綜合維他命等營養補充品，為基層媽媽們送上祝福及營養支持。有關捐贈活動惠及逾1200個低收入家庭。
扎根香港超過半世紀，美贊臣一直關懷社區，不時捐贈嬰幼兒配方奶粉及營養補充品予不同的慈善組織，以實際行動回饋社會。今年，美贊臣繼續與明愛風信子行動、聖雅各福群會FOOD-CO、民社服務中心、膳心連基金、啓愛共融社區中心及樂餉社六家機構合作，為懷孕及授乳期間的基層媽媽們提供優質的營養補充品，把關懷送到有需要的媽媽身邊，讓她們在照顧寶寶的同時，也能感受到被關心與支持。
美贊臣香港業務總監高家敏表示：「母親節是感恩與回饋的温馨時刻。美贊臣感謝每位母親的無私奉獻，亦留意到她們在悉心照顧家人之餘，往往容易忽略自身需要。今年，我們繼續與六家非牟利機構合作，為懷孕及授乳期間的基層媽媽送上優質的營養補充和貼心支持，陪伴她們與寶寶前行，同時也體現了美贊臣關愛社區的長期承諾。」
明愛風信子行動項目主任楊映雪表示：「感謝美贊臣看見年輕媽媽的自身需要，在母親節這個別具意義的日子，送上優質營養產品，讓她們在育兒的路上，感到關心及支持。」
民社服務中心總幹事趙子傑表示：「中心一直致力透過食物支援服務促進社區互助，我們衷心感謝美贊臣多年來的鼎力支持。這批優質營養補充品，為基層家庭提供了關鍵的營養支援，改善了婦女的健康狀況。這份持續的關懷，亦促使街坊之間建立了更緊密的支援網絡，提升了他們的生活質素。」
聖雅各福群會扶貧服務高級服務經理馬子健表示：「衷心感謝美贊臣今年繼續支持基層家庭，透過 FOOD-CO 平台捐贈營養補充品，讓我們能將實質的營養支援送到有需要的家庭手中，為他們的健康帶來及時且正面的幫助。」
關於美贊臣
早自 1905 年創立至今，美贊臣已有一百多年的歷史。作為全球知名的嬰幼兒營養品品牌，致力為全球嬰幼兒提供科學營養，給他們帶來一生最好的開始，是美贊臣矢志不渝的使命。
憑藉卓越的品質，美贊臣深受營養學家和父母的信賴。專注嚴謹的態度、持續創新、不斷追求卓越以及對社會的關懷回饋，也為美贊臣樹立良好的品牌形象。
陪伴香港超過半個世紀，美贊臣一直為父母提供優質的嬰幼兒營養品以及專業的育兒資訊和建議，作為香港嬰幼兒奶粉行業的領導者，Enfinitas®藍臻®、Enfa A+ NeuroPro智睿®、Gentle Care親舒Pro、NutriPower™等產品一直以來獲得了衆多家長的信賴與支持。
每一天，美贊臣的專家都在為不同營養需要的孩子而努力，亦是全球極少數堅持生產特殊配方奶粉的品牌之一，為有需要的孩子帶來希望。
詳情可瀏覽： http://www.meadjohnson.com.hk/