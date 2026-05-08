FutureGrail 5 月拍賣會：稀有腕錶掀起熱潮

阿聯酋阿布扎比、日內瓦及新加坡2026年5月8日 /美通社/ -- 全球鐘錶收藏家本週迎來一場盛大拍賣，FutureGrail 將推出一批千載難逢的珍稀時計。 該知名拍賣行預期，極度稀有的古董時計會引發競投激戰。 拍賣亮點包括「獨一無二」的百達翡麗 (Patek Philippe) 標誌性時計、江詩丹頓 (Vacheron Constantin) 的精緻吊墜錶、稀有的愛彼 (Audemars Piguet) 懷錶，以及炙手可熱的勞力士 (Rolex) 經典型號。 George Daniels 設計的勞力士 拍品 33 號將會吸引眾多愛好者，這是一款特別的 Oyster Perpetual「Datejust」（蠔式恒動日誌型）腕錶，出自 George Daniels 之手。這位英國鐘錶巨匠，被舉世公認為有史以來最偉大的製錶師之一。

極度稀有的愛彼懷錶 其中一件矚目之作，是 Audemars Piguet 在 1911 年為零售商 E. Gübelin 製作的 Art Deco（裝飾藝術）風格「三重複雜功能」懷錶。 目前所知只有十枚，而另一枚唯一的 18K 白金款式，上一次現身拍賣已是 1990 年。 成交價有機會超越保守預估的 200,000 至 400,000 美元。 別樹一幟、精巧細緻的百達翡麗時計 全場最受矚目的拍品，或許是一枚極其罕見的 1954 年製百達翡麗「Turtle Lugs」腕錶（型號 2549/1J），配備銀色璣鏤雕花錶面，泛起「熱帶」般的古雅銅綠。 此錶屬於已知僅存八枚之一，錶殼由 Markowski 製作，工藝精美。 「Turtle Lugs」之名源於其弧形延伸設計，如同海龜的鰭足。 這可說是收藏家心中真正的「聖盃」。

其他百達翡麗焦點拍品： 獨一無二的百達翡麗 （型號 3589/90G）「Ellipse d'Or」（黃金橢圓），18K 白金錶殼，鑲有鑽石及黑色縞瑪瑙錶面

世上絕無僅有的 1995 年製百達翡麗 （型號4700/160J），配備黃金直紋「tramé」（機刻紋理）錶面，以鑽石及紅寶石點綴

1955 年製（型號 2526 G HB）（第二代系列）白金鑲鑽圓形腕錶，配備銀色「熱帶」錶面

限量版「World Time Moon」（型號 5575 G – 001），專為品牌成立 175 週年而推出。 FutureGrail 行政總裁 Ali Nael 表示：「我們 5 月的拍賣為收藏家提供千載難逢的良機，得以將世上最珍罕的時計收歸囊中。 當中不少腕錶，恐怕在未來一個世代都難以再於拍賣會上亮相。」