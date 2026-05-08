玲瓏輪胎在世界可持續發展工商理事會展示可持續概念輪胎

瑞士蒙特勒2026年5月8日 /美通社/ -- 2026年4月27日至28日，世界可持續發展工商理事會(WBCSD)年會在瑞士蒙特勒舉行。作為全球頂級可持續發展論壇，本次會議匯聚了來自全球領先企業的近600名參會者，共同探討2030減排行動和循環經濟等關鍵議題。

玲瓏輪胎(Linglong Tire)總裁周令坤受邀出席「中國可持續商業實踐」專題會議並發表講話。他表示，在全球「雙碳」目標背景下，可持續發展已成為企業的必答題。玲瓏已將綠色低碳理念融入核心戰略，致力於打造覆蓋全產業鏈的綠色生態體系。公司已制定明確的碳中和目標：到2035年減排52.07%，並於2050年實現淨零排放。