蘋果迷你倉荃灣首間迷你倉IP主題旗艦店，佔地17,000呎設有VIP Lounge

香港 - 2026年5月8日 - 蘋果迷你倉再次顛覆大眾對迷你倉的想像。新店選址荃灣立泰工業中心，傾力打造全港首間佔地逾萬呎的 IP主題概念店。新分店揉合品牌專屬IP與生活美學元素，將「機場貴賓室」的高端體驗首度引入倉儲空間。除了針對多元需求設計的服裝專倉、珍藏展示倉、書本收納倉及單車停泊位外，更劃時代增設 VIP貴賓休息室。客戶可免費享用按摩椅、共享工作間等休閒設施，將儲物延伸至生活享受。蘋果迷你倉致力於讓迷你倉超越單一儲存功能，轉化為客人的專屬會所，讓您在騰出空間的同時，更能全情投入戶外活動或藝術收藏等個人興趣，成就更豐盛的生活品味。



商業級工作設施



分店設有共享工作間，提供電腦、文書打印設備、工作座位和充電位等設施供客人自助使用，客人可以在分店內處理商業和生活上的文書工作，如打印文件、上網搜尋資料等。



Party Room娛樂設施



為了讓儲物過程變得輕鬆寫意，蘋果迷你倉特別於貴賓休息室配置了專業按摩椅，讓您在整理過後能即時舒壓。集團將分店設施全面升級，打造媲美 Party Room 的娛樂空間：館內備有桌球、電視及 Nintendo Switch 遊戲機，當您專心打理儲藏事務時，隨行的家人亦能盡情玩樂。



此外，室內設有寬敞大長枱，無論是拼砌精細模型或進行桌上遊戲都能游刃有餘。現場更設有自助飲品櫃，提供香醇咖啡與多款飲品供客人免費享用，讓迷你倉不再只是冷冰冰的倉庫，而是您與家人共享悠閒時光的私人會所。



迷你倉配套設施



儲物倉設有24小時支援、溫度濕度調控、CCTV、智能門禁、職員巡查等，加強安全舒適度，亦提供不同的用倉設施如包裝區、手推車、單車維修工具等，方便客人儲存物品。客人收拾物品累了，亦可到休閒區或貴賓室休息。



超過120間分店，最多合規分店的香港迷你倉公司



蘋果迷你倉紮根香港多年，至今已擴展至超過 120 間分店，累積了服務逾 10 萬名客戶的深厚經驗。蘋果深知客戶最重視「安全」，因此始終堅持最高標準的合規營運。身為行業領跑者，蘋果迷你倉主動與屋宇署及消防處保持緊密溝通，嚴格遵從各項政府安全標準。蘋果迷你倉引以為傲地擁有全港數量最多、且成功通過消防與屋宇署巡查的分店網絡。集團承諾將持續配合政府指引，滾動式提升消防設施，確保每一吋空間都讓客戶倍感安心。



科技儲物新時代，迷你倉與AI智能技術



蘋果迷你倉集團持續挹注資源，致力於將智慧科技深度融入倉儲服務。在硬體設施上，全線分店已陸續引進人臉識別系統及智能感應燈控，全面提升安保層次與能源效益。



在其他創新方面，蘋果迷你倉開發了專屬的客戶配對系統，運用 AI 數據分析，精準為客戶量身打造最合適的儲存方案，實現業務電子化與智慧化。目前，集團更全力研發 「AI 智能倉」項目，將尖端人工智慧技術直接應用於倉位管理與客戶交互，預示迷你倉行業的未來生活新形態。



從包裝到入倉，最專業透明的一站式搬運團隊



蘋果迷你倉提供全方位「一站式」倉存搬運服務，由集團旗下專業品牌 「蘋果搬運 APPLE MOVING」 親自承辦。集團不僅處理各類搬運與代客送貨交收，更注重每一個細節：團隊會依約定日期提前送達紙箱、氣泡紙等防撞物料，確保您的珍藏在搬運前得到最嚴密的保護，享受真正輕鬆的存倉過程。



與一般坊間運輸公司不同，蘋果搬運堅持「集團式透明管理」，制定了嚴格的服務指引與報價系統，確保報價透明，嚴禁任何「坐地起價」或收取小費的行為，為客戶提供最安心、可信賴的品牌保障。



跨越廿載輝煌，榮膺「香港服務名牌十年成就獎」



從 2005 年的第一間分店開始，蘋果迷你倉已陪伴香港家庭與企業走過超過 20 個年頭。時至今日，集團的分店已遍佈全港每個角落，始終不變的是蘋果迷你倉對「優質環境」與「安心服務」的執著。



這份專業也讓蘋果迷你倉收穫了市場的肯定，包括連續5年獲「香港零售管理協會」優質服務認證，及2026年勇奪「香港服務名牌十年成就獎」殊榮。這不只是獎項，更是 10 萬名客戶對公司的信任。未來，蘋果迷你倉會繼續以更專業、更貼心的態度，為您守護每一份珍貴回憶。



多品牌聯動，建構全方位儲物迷你倉



集團旗下匯聚 Apple Storage Premium、U SPACE、蘋果搬運及蘋果貯酒窖等多元化品牌，致力於提供一站式綜合存倉方案。從自主靈活的自助迷你倉、高效管理的中央倉存，到便捷的上門迷你倉及專業的點對點運輸，蘋果迷你倉的服務範疇精準覆蓋各類用戶需求。



集團亦提供多樣化呎吋與專業特色倉，無論是恆溫保護的服裝與波鞋倉、展示心頭好的玩具倉、專為車友設計的單車倉，或是靈活組合的層板倉與儲物櫃，都能為每位客戶打造專屬的空間解決方案。



全面啟動ESG策略，共創綠色未來



蘋果迷你倉集團近年積極落實ESG發展戰略，致力將環保與社會責任融入核心營運。在環境保護方面，全線分店陸續引進智能感應節能系統，並優先採用「一級能源標籤」電器以極大化電力效能；總部寫字樓同步推行「無紙化辦公」，透過全面電子化落實綠色資源轉型。



在社會參與上，集團早於多年前便成立「蘋果義工隊」，長期攜手慈善機構支援弱勢群體。展望未來，蘋果迷你倉訂立了清晰的永續目標：承諾在 3 年內減少 10% 碳排放，並持續深耕公益事業，包括提供義務搬運服務及捐贈迷你倉空間予社福機構，以實際行動回饋社會。近日，為協助返舊居執拾物品的大埔宏福苑住戶，蘋果迷你倉亦與慈善機構合作，提供免費迷你倉和搬運服務。



