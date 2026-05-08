Bigo Live十週年獲全球應用商店重點推薦，用戶規模突破7億

新加坡 - 2026年5月8日 - 全球領先的直播社交平台Bigo Live迎來成立十週年重要里程碑。近期其週年慶系列活動接連獲得App Store、Google Play、Samsung Galaxy Store及RuStore等全球主流應用商店重點推薦，覆蓋多個核心市場，展現平台在全球內容生態與用戶規模雙重成長下的綜合影響力持續攀升。



Bigo Live 十週年之際，獲得全球多個主流應用商店重點推薦

此次推薦並非短期的集中曝光。在多個重點市場中，Bigo Live持續獲得App Store與Google Play等主流應用商店的多次精選推薦。其中，港台市場多次獲得重要版位曝光，包括App Store Today「主打 App」、「本日活動焦點」專題推薦及APP Tab推薦。



在本地化內容合作方面，Bigo Live深耕港台市場的同時，也積極參與多元文化與社群活動推廣，包含同志遊行系列活動、在地插畫IP古錐畫郎合作、知名台劇《拜六禮拜》宣傳推廣、KOL紫砂歐娜新書推廣、高雄夢時代粉紅野餐日、世界地球日主題活動，以及七夕情人節等節慶企劃，持續深化與本地文化及社群的連結，上述表現不僅展現 Bigo Live 在港台市場長期深耕本土內容生態的策略成果，也進一步反映主流應用分發平台對其內容品質、社群活躍度與用戶體驗的持續肯定，並印證其在全球直播社交賽道中的穩健競爭力。



Bigo Live 十週年之際，獲得全球多個主流應用商店重點推薦

根據第三方數據機構Sensor Tower數據顯示，Bigo Live全球累計用戶規模已於2026年初正式突破7億。持續擴大的用戶基礎，不僅為平台內容生態提供強勁支撐，也進一步提升其在各大應用商店推薦機制中的權重與能見度，形成正向循環，鞏固其全球化發展格局。



隨著即時互動逐步成為全球社交產品的重要發展方向，Bigo Live亦持續加大在內容生態與社群連結上的投入。透過強化直播內容品質、優化多元互動功能與提升創作者支持體系，平台致力於打造更具沉浸感與參與度的即時互動場景，持續深化其「全球即時互動社群平台」的核心定位。









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