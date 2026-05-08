SEG Solar宣佈將在美國新建一座4吉瓦太陽能組件工廠

休斯敦2026年5月8日 /美通社/ -- 美國領先的太陽能組件製造商SEG Solar（簡稱「SEG」）今天宣佈，該公司將在得克薩斯州休斯敦新建一座產能達4吉瓦 (GW) 的太陽能製造工廠。基於其首個2吉瓦太陽能組件工廠的成功經驗，此次拓展將使SEG在美國的組件年總產能提升至約6吉瓦。新工廠預計將於2026年第三季度投入商業運營。

新工廠佔地面積近50萬平方英尺，投資額超過2億美元，預計將創造多達800個新就業崗位。此次拓展是SEG長期本土化戰略的一部分，將使SEG成為美國本土100%持股的規模最大的組件製造商之一。美國本土生產的組件將在產品質量、可追溯性和交付速度方面實現提升，為合作夥伴和客戶創造更大價值。