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出版：2026-May-07 23:45
更新：2026-May-07 23:45
PR Newswire

PNS網購推出限定優惠 買高露潔牙膏送日本品牌座地風扇

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202658日至5288支高露潔抗敏專家牙膏即送總值高達$794贈品 超值贈品仲貴過牙膏價錢

香港2026年5月7日 /美通社/ -- 追求1分鐘速抗牙齒敏感#，首選高露潔抗敏專家牙膏。其獨有天然ARGININE配方，能自動填封牙本質外露區域，幫助阻隔外來刺激，從根源解決敏感牙齒困擾。由202658日至528，凡於PNS網購 購買指定8支高露潔抗敏專家牙膏（75毫升/110克），即可獲贈總值豐富的驚喜禮遇，全方位照顧消費者的居家需求，包括：日本品牌Cicilife Cicibella 座地風扇x 1部、Tempo得寶三層印花衛生紙10卷裝x 6條 及 CASTLE專業洗衣珠x 1贈品總值高達$794*PNS網購更提供送貨服務，消費者安坐家中即可完成採購，真正解放雙手

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即送總值高達$794贈品 超值贈品仲貴過牙膏價錢

 

優惠內容:

優惠日期：

-  2026年5月8日（0:00）至5月28日（23:59）

優惠內容：

-  凡於PNS網購 購買指定8支高露潔抗敏專家牙膏（75毫升/110克），即送總值高達$794贈品

即上PNS網購：

https://bit.ly/4f0URVt 

如有任何爭議，PNS網購保留最終決定權

*數量有限，售/送完即止，贈品以訂單摘要顯示為準。優惠以每張發票計算。贈品及換購品除外。贈品包裝/款式/口味由系統選擇。受條款及細則約束。
#1分鐘即時舒緩，直接將抗敏專家牙刷塗抹於敏感牙齒上，輕輕按摩1分鐘。

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SOURCE 高露潔 - 棕欖

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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