三一集團以電動化、無人化與AI賦能解決方案，擴展全球智能設備產品組合

上海2026年5月7日 /美通社/ -- 三一集團第1000台電動挖掘機正式下線，標誌著行業向電動化轉型邁出了重要一步。其5G遙控挖掘機已實現商業化部署，無人駕駛壓路機車隊已投入使用，用於港口和礦山的集成智能解決方案也已投入運營。三一每年研發投入超過60億元人民幣，正加速從傳統製造商向以機器人為核心、AI賦能的公司轉型。

對三一而言，設備升級不僅僅是改變動力來源，更是推進電動化與智能化。電動化帶來了更低的排放、更高的效率和更低的運營成本。包括遠程控制技術在內的智能化，則解決了行業兩大關鍵挑戰：操作人員安全和現場設備的物理局限性。