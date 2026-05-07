Verda與仁寶攜手加速AI基礎設施部署與擴展

台北2026年5月7日 /美通社/ -- 仁寶電腦（Compal Electronics，簡稱「仁寶」，台灣證券交易所股票代碼：2324）與總部位於赫爾辛基的歐洲AI雲服務商Verda（專為前沿模型訓練與智能體推理需求量身打造）今日宣布達成戰略合作。根據合作協議，仁寶將向Verda供應新一代GPU服務器系統，助力其在歐洲及亞太地區加速新一代AI基礎設施的部署與擴展。 根據本次合作，仁寶將提供高密度液冷AI服務器平台。該平台專為定義下一代AI的算力負載而設計，即支持超大上下文處理、高並發運行的智能體應用，同時滿足Verda雲端可持續部署所要求的散熱能效標准。

此次合作既體現Verda業務的全球影響力持續提升，也凸顯仁寶作為新興雲服務商基礎設施合作伙伴的地位日益重要，助力滿足市場不斷增長的本地化AI算力需求。隨著企業與政府愈發重視數據屬地化、安全性及監管合規，Verda等新興雲服務商正成為主權AI戰略落地的關鍵支撐。 仁寶基礎設施解決方案事業群(ISBG)副總裁張耀文(Alan Chang)表示：「Verda的平台體現出AI基礎設施的發展趨勢——區域化、高性能、節能化部署。本次合作彰顯出我們有能力為搭建新一代AI雲的客戶大規模交付先進的AI系統。」

Verda首席運營官Jorge Santos說道：「我們的使命是打造面向AI的新一代雲基礎設施，賦能全球創新團隊。與仁寶合作，讓我們得以依托世界級品質與可靠性開展業務，也是我們拓展亞太市場佈局的重要一步，我們對未來發展充滿期待。」 仁寶在加速計算、先進散熱設計及系統集成領域具備深厚的工程技術實力，幫助客戶高效部署AI基礎設施，同時平衡功耗密度、降低運維複雜度。為支撐全球AI落地部署，仁寶持續擴大在台灣、越南、美國的生產製造佈局，強化供應鏈韌性，使產能與各區域客戶需求精準匹配。

關於仁寶

仁寶成立於1984年，是全球領先的計算機及智能設備製造商，與國際一線品牌長期合作。公司被《天下雜志》評為台灣製造業七強之一，常年入選《福布斯》全球企業2000強。仁寶積極佈局雲端服務器、汽車電子、智慧醫療、先進通信解決方案等新興成長領域。公司總部位於台灣台北，在美國、台灣、中國大陸、越南、墨西哥、巴西和波蘭均設有設計研發與生產基地。詳情請訪問官網：https://www.compal.com 關於Verda

Verda（前身為DataCrunch）是歐洲AI雲服務商，在歐洲多地運營高密度GPU數據中心，可大規模提供按需算力，支撐大模型訓練與推理業務。公司總部位於芬蘭，旗下基礎設施采用可再生能源供電，服務前沿AI實驗室、科研團隊及研發新一代大模型的初創企業。詳情請訪問官網：https://verda.com