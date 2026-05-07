釋放外貿新動能，構築開放新高地

——第139屆廣交會圓滿收官

廣州2026年5月7日 /美通社/ -- 第139屆廣交會於5月5日圓滿收官。在「十五五」開局啟航的關鍵節點，本屆廣交會「新綠智」產品、境外采購商、頭部采購商數量等多項指標均超往屆。面對復雜外部環境，本屆廣交會以開放之姿聚全球客商，以創新之智展中國制造，以服務之優架貿易橋梁，彰顯了中國外貿的韌性與活力、中國擴大高水平對外開放的決心與擔當。

萬商雲集，「朋友圈」越擴越大。跨越山海只為一場「中國之約」，新老客商在此邂逅「中國之智」「中國之綠」「中國之美」。來自220個國家和地區的31.4萬名境外采購商到會，較第138屆（下同）增長1.1%。其中，美國、澳大利亞、加拿大等增長明顯，共建「一帶一路」國家保持穩定。407家頭部采購企業、154家境外工商機構參會。現場意向出口成交257億美元，許多采購商已預約後續看廠。參展企業直言「廣交會在，生意就在，信心就在」。采購商表示「廣交會的每一秒都很珍貴」「世界比任何時候都更需要廣交會」「做生意還得來廣交會」。