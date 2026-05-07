Video Rebirth 發佈 AI 影片引擎 BACH：從創意到 30 秒多鏡頭成片

面向專業影視及廣告製作的工業級 AI 影片引擎正式推出，

首次登上 Artificial Analysis 即位列全球第 6 名 新加坡2026年5月7日 /美通社/ -- AI 影片技術公司 Video Rebirth 今日正式發佈 BACH，一款面向專業影視及廣告製作的工業級 AI 影片引擎，現已透過 www.bach.art 正式向全球開放。 BACH 的核心設計原則是理解導演的創作意圖——從角色身份、情緒表演到運鏡語言和敘事結構，在一個工作流程中精準執行。用戶上傳參考圖片並描述分鏡，即可生成一段最長 30 秒的多鏡頭短片，同一角色在每一個鏡頭中保持完全一致的面部身份，且每個鏡頭的情緒狀態可由導演精準指定。

在正式推出前，BACH 1.0 Preview 已通過 Artificial Analysis Video Arena 的獨立評估——全球規模最大的 AI 影片盲測排行榜——首次登榜即位列全球第 6 名，與 Kling 3.0 Omni 及 Grok Video 處於同一水平。 「製作團隊反覆問我們的問題，不是 AI 能不能做出好看的影片——他們見過太多了，」Video Rebirth 聯合創始人兼 CEO、IEEE/AAAS Fellow 劉威博士表示，「真正的問題是 AI 能不能理解導演到底想拍什麼。甩鏡頭不是慢推，憤怒轉悲傷不是隨機換表情。在 AI 影片引擎理解這些區別之前，它就不是一個製作工具。BACH 就是圍繞這個理解來構建的。」

角色一致性與精準情緒控制 角色一致性是業界一直致力解決的難題。目前大多數方案停留在視覺相似度層面——面部輪廓大致鎖定，但一旦涉及情緒變化、角度切換或光線改變，一致性便開始出現偏差。 BACH 自研的物理原生注意力機制（Physics-Native Attention, PNA）從物理層面構建角色身份——骨骼結構、膚色、五官比例、驅動表情的肌肉動力學。導演可為多鏡頭序列中的每個鏡頭指定不同情緒狀態——平靜、憤怒、落淚——BACH 對情緒指令的執行精確到微表情層面：憤怒時的眼神，緊皺的眉頭，落淚時失落的目光。每一幀的情緒質感，均在導演的控制之中。

專業運鏡指令精準執行 BACH 的雙擴散變換器（Dual Diffusion Transformer, DDiT）架構將專業攝影指令轉化為精準的視覺輸出。甩鏡頭輸出符合物理規律的運動模糊和速度曲線；跟焦切換的焦點過渡符合真實鏡頭光學特性；倫勃朗布光在面部形成標誌性的三角形光區——是物理建模，不是濾鏡。 此精準度同樣延伸至視覺風格。無論項目需要寫實、黑色電影、風格化動畫、定格動畫質感或波普矢量，BACH 均完整貫徹所選美學方向，同時保持角色一致性與運動物理的準確性。 Montage：從創意到多鏡頭成片

BACH 的 Montage 功能將角色、運鏡與敘事能力整合為一步操作。上傳參考相片及場景圖，描述分鏡序列，BACH 自動規劃鏡頭、處理轉場，直接輸出最長 30 秒的多鏡頭短片——角色身份全程鎖定，敘事邏輯自動處理。 目前業界主流做法仍需逐段生成、手動確保一致性、在剪輯軟件中拼接。Montage 將整條流程壓縮為一步。對廣告公司及製作團隊而言，一條品牌短片從概念到成品，幾分鐘內即可完成。 交付標準：原生畫質，視聽一體 BACH 以原生 1080p 生成影片——並非超分辨率放大，亦非經後期處理。每段影片從第一幀起即達到商業發行標準。音效、配音及背景音樂在同一工作流程中同步生成。從導演指令到可交付成品，一步到位。

產品示範影片請參閱：https://drive.google.com/drive/folders/1LBP6t6Szjo-TG7ZVmBtNzE-lo00H2A6Z?usp=sharing 業界測試 BACH 正式推出前，已與多個行業的企業合作夥伴進入測試階段——涵蓋全球頭部電商平台、影視製作公司、短劇工作室、電商廣告代理商及遊戲公司，各方正在評估 BACH 的多鏡頭生成能力及導演級精準度如何整合至現有製作流程。 推出優惠 BACH 現已透過 www.bach.art 正式向全球開放。新用戶註冊即獲免費體驗額度。5 月訂閱用戶可享限時優惠：所購積分永不過期，無月度清零，無使用期限，積分保留至使用完畢，不受訂閱狀態影響。針對製作公司、廣告代理商及企業合作夥伴，Video Rebirth 提供企業級 API 整合方案及度身訂造的 IP 安全保障製作環境。

關於 Video Rebirth Video Rebirth 由前騰訊傑出科學家、IEEE Fellow 劉威博士創立，是一家 AI 基礎模型公司，致力於構建下一代視覺智能——從工業級影片生成到實時互動世界模型。公司旗艦 AI 影片引擎 BACH 建基於兩項自研架構：實現精準導演控制的雙擴散變換器（DDiT），以及實現跨鏡頭角色一致性與物理真實感的物理原生注意力機制（PNA）。在影片生成以外，公司正在開發生成式世界模型，目標實現無限時長、實時生成及全用戶互動。 BACH —— 讀懂你鏡頭語言的 AI 影片引擎。 更多資訊請瀏覽 www.videorebirth.com