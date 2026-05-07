「Now Is Your Spark」，華為以全場景科技賦能每個人成為生活主角

華為曼谷發布會點亮全場景智慧，開啟智能生活新篇章 曼谷2026年5月7日 /美通社/ -- 2026年5月7日，華為在泰國曼谷舉辦「Now Is Your Spark」全球創新產品發布會，正式推出HUAWEI MatePad Pro Max、HUAWEI WATCH FIT 5系列、HUAWEI WATCH GT Runner 2全新賽道傳奇款等多款新品，以全場景科技，成為全球用戶探索世界與表達自我的真實延伸。 全球首發輕薄旗艦平板，重塑移動生產力標桿 在平板領域，華為在本次發布會全球首發了HUAWEI MatePad Pro Max。憑借極致設計、至臻顯示、PC級生產力和豐富創作工具等能力，HUAWEI MatePad Pro Max為消費者帶來更強大、更自由、更輕薄的旗艦平板性能革新與專業移動辦公生產力體驗。該產品在輕薄設計上實現重大突破，主機重量輕至499g，厚度更是薄至4.7mm，此外還搭載了13.2英寸3K超清柔性OLED雲晰柔光屏，屏幕清晰度與通透度顯著提升。

智能穿戴產品煥新，重新定義全天候健康與運動陪伴 面向年輕群體，華為推出多款智能穿戴新品。其中，HUAWEI WATCH FIT 5系列延續標志性的方形表盤設計語言，在輕薄多彩的外觀基礎上，進一步強化年輕化審美表達；同時以趣味化、低門檻的微運動體驗，引領更輕松的運動生活方式。面向進階運動需求，HUAWEI WATCH FIT 5系列還覆蓋騎行、高爾夫、越野跑、網球等多元場景，以更專業的記錄、分析與指導能力，滿足用戶從日常運動到專業探索的多樣化需求。 此次發布會推出的HUAWEI WATCH GT Runner 2 賽道傳奇款，以馬拉松精神和速度美學再塑專業跑表，全新推出的單次跑力指數和訓練營看板功能，數據分析能力更上一層樓，讓每一次奔跑都有據可依。

此外，華為攜手國際著名珠寶設計師Francesca Amfitheatrof，推出HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大師 星鑽綻放款。該設計以春天萬物的綻放作為設計靈感，將99顆天然鑽石與鑽切藍寶石玻璃巧妙結合，致敬女性力量與生命力，成就腕間藝術之作。 針對兒童群體，華為推出全新高端旗艦兒童手表 HUAWEI WATCH KIDS X1系列。配備前後高清雙攝和前攝110°超廣角攝像頭，結合1.82英寸AMOLED橫闊屏，畫幅更大，視野更廣。更有可拆卸可旋轉的百變形態與趣味拍照功能，定格孩子每一段探索時光。 煥新手機體驗，滿足年輕人多元場景需求

華為正式推出HUAWEI nova 15 Max，為每一位愛玩、會拍的年輕用戶帶來煥新體驗。配備5000萬RYYB超感知鏡頭，暗光或逆光下依然色彩真實，隨手一拍就是大片；8500mAh華為巨鯨電池撐起全天使用，告別電量焦慮；玄甲機身堅固耐摔，日常磕碰不再提心吊膽；再加上 OLED 臻彩護眼屏與對稱立體雙揚聲器，沉浸影音體驗觸手可及。從出片到續航，從耐用到視聽，HUAWEI nova 15 Max為每一份熱愛持續賦能。 從追求極致體驗的旗艦平板，到守護兒童成長的智能手表，華為全場景智能產品正深度融入全球用戶的日常。華為堅信，科技不僅能夠點亮日常，更能激發每一個人的靈感。未來，華為將繼續攜手全球用戶，通過全場景智慧體驗，共同創造更高效、更健康、更充滿靈感的生活方式。