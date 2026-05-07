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出版：2026-May-07 19:07
更新：2026-May-07 19:07
PR Newswire

1個平台開發3款車型：寧德時代與Togg達成磐石底盤量產合作

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寧德2026年5月7日 /美通社/ -- 近日，寧德時代與土耳其汽車品牌Togg正式達成磐石底盤量產合作。Togg與寧德時代子公司時代智能將聚焦Togg全新B級平台下3款車型進行聯合開發，首款車型計劃於2027年實現量產。這是國內首個一體化智能底盤面向海外乘用車市場實現供貨的合作項目，標誌著磐石底盤協同中國新能源產業鏈上下游共同拓展海外市場取得成功。

Togg首席執行官Gurcan Karakaş、寧德時代市場體系聯席總裁譚立斌與時代智能董事總經理楊漢兵代表三方簽署協議。Togg董事長Fuat Tosyalı與寧德時代董事長兼CEO曾毓群、寧德時代海外業務執行總裁李小寧共同出席並見證簽約。

寧德時代磐石底盤作為行業首個超強安全的滑板底盤，依托結構安全、電芯安全、高壓安全三大創新，重新定義智能電動車時代的安全。Togg作為土耳其首個自主研發的本土最暢銷的電動汽車品牌，將主導用戶體驗設計、整車產品需求定義以及數字架構構建。此次合作將採用寧德時代磐石底盤面向全球的創新合作模式，幫助Togg節約資源聚焦更豐富的用戶功能體驗。目前，寧德時代正持續在歐洲、東南亞等多個國家和地區擴大合作版圖，助力新能源新興汽車市場高效建立競爭優勢，支持全球低碳出行轉型。

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Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/13togg-302765491.html

SOURCE Contemporary Amperex Intelligent Technology (Shanghai) Limited (CAIT)

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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