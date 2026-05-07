1個平台開發3款車型：寧德時代與Togg達成磐石底盤量產合作

寧德2026年5月7日 /美通社/ -- 近日，寧德時代與土耳其汽車品牌Togg正式達成磐石底盤量產合作。Togg與寧德時代子公司時代智能將聚焦Togg全新B級平台下3款車型進行聯合開發，首款車型計劃於2027年實現量產。這是國內首個一體化智能底盤面向海外乘用車市場實現供貨的合作項目，標誌著磐石底盤協同中國新能源產業鏈上下游共同拓展海外市場取得成功。

寧德時代磐石底盤作為行業首個超強安全的滑板底盤，依托結構安全、電芯安全、高壓安全三大創新，重新定義智能電動車時代的安全。Togg作為土耳其首個自主研發的本土最暢銷的電動汽車品牌，將主導用戶體驗設計、整車產品需求定義以及數字架構構建。此次合作將採用寧德時代磐石底盤面向全球的創新合作模式，幫助Togg節約資源聚焦更豐富的用戶功能體驗。目前，寧德時代正持續在歐洲、東南亞等多個國家和地區擴大合作版圖，助力新能源新興汽車市場高效建立競爭優勢，支持全球低碳出行轉型。