香港Bison Capital全資子公司Bison Bank發行符合MiCA標準、用於機構跨境支付的穩定幣

Bison Bank穩定幣完全符合歐盟MiCA監管規定，將推出歐元版（EUB）與美元版（USB）。 香港2026年5月7日 /美通社/ -- Bison Capital Holding Company Limited的全資子公司Bison Bank今日宣佈推出「Bison Bank電子代幣」。該數字資產旨在實現快速、安全、透明的國際支付與轉賬，將分為兩款獨立的加密資產發行：一款錨定歐元，命名為EUB；另一款錨定美元，命名為USB。 此舉完全符合《加密資產市場監管法案》（Markets in Crypto-Assets Regulation，簡稱「MiCA」）。這一歐盟法律框架旨在統一加密資產監管標準，確保運營安全與穩定。該舉措彰顯了Bison Bank在數字資產領域的深度投入。

連接傳統貨幣與數字未來的橋樑 2022年，Bison Bank成立了Bison Digital Assets (BDA)。通過該子公司，Bison Bank客戶可直接從自己的銀行賬戶辦理加密資產交易與托管業務。 如今，Bison Bank電子代幣為數字貨幣樹立了全新全球行業標桿，在賦能行業創新的同時，保障客戶權益與市場平穩運行。 滿足巴塞爾銀行資產負債表相關標準 Bison Bank電子代幣是受歐洲央行監管、由歐盟合規信貸機構發行的MiCA合規電子貨幣代幣，可適用巴塞爾委員會「加密資產風險敞口審慎監管規則」（SCO60，自2026年1月1日生效）的優惠監管待遇。這使得遵循巴塞爾監管框架轄區內的金融機構，均可將該電子貨幣代幣納入資金管理與資產負債表核算範疇，其資本計提要求與掛鉤的法定基準資產保持一致。

Bison Bank首席執行官António Henriques表示：「Bison Bank的願景是重塑全球金融格局。我們的電子貨幣代幣是銜接傳統貨幣與數字未來的安全紐帶，為機構合作方提供合規、高效的跨境支付通道，兼具持牌銀行集團的可靠性與數字資產的創新屬性。」 何為電子貨幣代幣 電子貨幣代幣是依托區塊鏈技術打造的數字化現金等價物。每一枚代幣均對應等額傳統法定貨幣，由合規持牌機構發行（此處發行方為Bison Bank），確保所有代幣均有真實貨幣儲備1:1足額背書。與其他加密資產不同，此類代幣價值保持穩定，是安全且適配度高的支付流通載體。

關於Bison Capital：Bison Capital Holding Company Limited是一家總部位於香港的公司，聚焦金融領域戰略投資。其核心資產為全資持有Bison Bank, S.A.全部股權；後者是一家擁有全業務牌照的歐洲全能銀行，業務涵蓋加密資產領域。Bison Capital的戰略理念是在其有業務存在的不同地區建立結構化的資源網絡，以實現持續增長和戰略聯盟。 關於Bison Bank：Bison Bank, S.A.主營面向個人及機構客戶，提供全面且專業化的私人銀行、托管銀行、企業咨詢及數字資產綜合服務。依托歐洲與全球市場的戰略聯動優勢開展經營，憑借在歐洲的穩固佈局及全球合作網絡，實現業務全球化發展。