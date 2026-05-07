登頂4月銷量榜首！香港人為什麼開始選GAC？

香港2026年5月7日 /美通社/ -- 2026年4月，廣汽在香港市場交出1,646台月度銷量成績單，登頂香港電動車市場榜首。 從銅鑼灣的窄巷到西貢的海濱，從紅磡的陳列室到維港的街角，1646這個數字背後，是1646個真實的香港人、香港家庭，用真金白銀投出的信任票。 他們為什麼選了GAC？這條信任鏈上，有三個清晰的坐標。 好產品自己會說話 香港車主對車的要求，可能是全球最務實的。街道窄、車位小、坡道多、通勤遠——在這裡，一輛車好不好，不是看參數表，而是看它能不能融入真實的生活場景。

葉蒨文與張與辰則分別選擇了AION UT與AION V。其中，廣汽向藝人葉蒨文贈送了AION UT，向歌手張與辰贈送了AION V，借助明星車主的示范效應為兩款車型增加市場關注。在新車發布現場，葉蒨文以AION UT推薦官身份分享了設計、空間和駕控方面的感受；張與辰在解鎖AION V車主身份後，亦通過個人渠道向粉絲展示擁車體驗。 從E9的家庭出行，到AION V的家用定位，再到AION UT的都市通勤，三位藝人分別對應了不同的用車場景。這些對品質有要求的公眾人物，以個人名義成為廣汽車主，為品牌在香港的本地認同提供了可感知的參照。

權威認可，信賴加倍 如果說用戶口碑驗證了日常使用價值，明星選擇增強了品牌好感度，那麼來自政府與專業機構的認可，則是在可靠性的維度上給出了最硬核的答案。 AION ES被香港路政署選定為巡邏與工程用車。公務用車體系對出勤率、可靠性和綜合成本有著嚴格標准，路政署的采用本身即是一次權威篩選。從市民日常代步到政府執勤用車，同一款車型在不同場景中接受檢驗，這種跨場景的一致性驗證，比任何廣告都更有說服力。 E9獲評星島日報「NO.1最佳充電混能MPV」，評審方評價為「性價比之高冠絕市場」。在香港這個全球MPV滲透率最高的城市之一，能在權威媒體的專業評選中勝出，意味著產品力經受住了嚴苛的橫向比較。