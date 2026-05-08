霸王茶姬澳門首店正式開業 會員單日環比增長最高達318%

上海2026年5月8日 /美通社/ -- 全球領先精品現製茶飲企業霸王茶姬（NASDAQ: CHA）澳門首店今日正式開業，門店落址澳門威尼斯人購物中心3樓大運河街875號鋪。開業首日，現場人氣火熱，眾多本地消費者及來自世界各地的旅客到店打卡、排隊體驗，共同見證霸王茶姬正式進入澳門市場的重要時刻。 澳門作為國際旅遊休閒城市，兼具深厚中華文化底蘊與中西交融的城市氣質，是連接粵港澳大灣區與全球消費市場的重要視窗。根據澳門特別行政區政府統計暨普查局（DSEC）最新公布數據，2026年第一季度澳門入境旅客達1121萬人次，同比增長13.7%，旅遊消費活力持續釋放。

其中，馬來西亞已發展為品牌最成熟的海外市場之一；新加坡、泰國等市場保持穩健增長；美國、印度尼西亞等新市場則展現出強勁的發展勢頭與消費熱度。近期，霸王茶姬亦正式進入韓國市場，並實現三店齊開，全球布局進一步拓展至9國2大洲。 從雲南出發，到走向世界，霸王茶姬正持續以一杯現代茶連接更多全球消費者，也讓茶在全球市場持續煥發新的生命力。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-318-302766620.html SOURCE 霸王茶姬