鈉電產業迎來關鍵突破 寧德時代與海博思創落地3年60GWh戰略合作

作為寧德時代首個儲能鈉電戰略合作夥伴，海博思創將與寧德時代在技術研發、產品應用與項目落地等方面密切合作。當天，寧德時代零碳能源事業部中國區副總裁李越與海博思創副總裁趙青代表雙方簽署協議。寧德時代市場體系聯席總裁、零碳能源事業部總經理鄭葉來，寧德時代零碳能源事業部執行總裁肖麗娜，海博思創聯合創始人、運營總裁舒鵬共同出席並見證簽約。

此次合作標誌著寧德時代已攻克鈉離子電池量產全鏈條難題，具備規模化交付能力，這是全球迄今規模最大的鈉離子電池訂單，開啟全球鈉電產業規模化爆發新階段。

寧德時代通過形貌控制和表面改性，大幅提升鈉離子電池能量密度；在製造工藝方面，公司通過埃米級孔徑調節、表面分子鎖水及自適應動態化成等核心技術，系統性地解決了硬碳產線起泡及水分控制等量產環節的工藝問題，保證了大批量產品的一致性。

鈉電池的材料寬溫域適配能力，高溫循環壽命表現突出，工作過程中產熱更低、電芯膨脹應力更小，安全穩定性更優。在長時儲能主流應用場景中，系統集成上，可有效簡化儲能系統整體架構，減少輔助能耗損耗，全面提升電站運行效率與綜合經濟性。