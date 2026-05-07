派能科技入選彭博新能源財經全球一級儲能廠商（Tier 1）榜單

上海2026年5月7日 /美通社/ -- 近日，全球能源領域權威研究機構彭博新能源財經（BloombergNEF，簡稱BNEF）發佈2026年第二季度全球一級儲能廠商（Tier 1）名單。派能科技憑借紮實的技術實力、卓越的產品競爭力及完善的全球化交付能力，成功躋身該榜單，進一步彰顯了其在全球儲能領域的核心地位。 作為全球新能源市場最具公信力的研究機構之一，BNEF的Tier 1評級體系以嚴苛著稱，重點考察企業在大型儲能項目中的實際應用案例、產品可靠性、項目交付能力及可融資性（Bankability）等關鍵指標，已成為全球儲能行業廣泛認可的重要參考標準。此次入選，體現了國際市場及金融機構對派能科技技術實力、產品質量和全球服務能力的高度認可。

在全球化佈局方面，派能科技已在澳大利亞、荷蘭、意大利、德國、西班牙、英國、日本、南非等地建立子公司，並在20餘個國家建立本地化服務體系，形成覆蓋五大洲、90多個國家和地區的全球營銷服務網絡，為全球客戶提供高效、便捷的產品全生命週期支持。 此次入選BNEF Tier 1名單，不僅是對派能科技綜合實力的權威背書，更是全球市場對其品牌公信力的高度認可。派能科技將繼續堅持技術創新與全球化戰略，以可靠的產品與方案服務全球客戶，攜手合作夥伴共同推動儲能技術的發展與應用，助力實現可持續的能源未來。