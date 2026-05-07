Nobu Hospitality 將於英格蘭拉特蘭郡佔地 185 英畝的土地推出酒店、餐廳及住宅項目

把植根自然、健康養生與悠然生活的新一代 Nobu 生活方式體驗帶到英格蘭歷史名郡 紐約2026年5月7日 /美通社/ -- Nobu Hospitality 欣然宣佈與 Woolfox 合作推出全新特色目的地項目，將於英格蘭最如詩如畫的 185 英畝鄉郊地帶，打造 Nobu 酒店、餐廳及品牌住宅系列。 項目位於拉特蘭郡核心地段，鄰近喬治亞風格小鎮史丹福 (Stamford)，為 Nobu Hospitality 旗下首個同類概念項目 —— 以自然環境、廣闊空間及慢活節奏為核心的鄉郊度假體驗。 此發展項目結合 Nobu 標誌性的奢華款待體驗、世界級餐飲服務及精緻生活風格，讓會員、賓客及住戶暫別日常生活節奏，重新連結自然景觀、四季變化及戶外環境所帶來的療癒力量，同時亦象徵品牌正式邁向高雅鄉郊度假體驗的新發展方向。

Nobu Woolfox 項目將設有湖景客房及套房、Nobu 招牌餐廳及酒吧、精心策劃的餐飲空間、水療設施，以及品牌住宅系列，於英格蘭鄉郊創建全新奢華生活目的地。 項目亦計劃提供完善的健康養生及休閒設施，包括專屬水療中心、泳池及健身室，並配合精心設計的園景空間，充分展現 Woolfox 得天獨厚的自然環境。 Nobu Woolfox 將定位為結合目的地體驗與會員俱樂部概念的項目，在交通便利的同時，提供充滿特色的鄉郊生活環境。 拉特蘭郡近年逐漸成為備受追捧的旅遊目的地，以未受破壞的自然景觀、歷史悠久的英式村莊及市集小鎮聞名，而當地戶外活動則主要圍繞歐洲其中一個最大的人造水庫拉特蘭湖 (Rutland Water) 展開。 當地可直達風景優美的遠足及單車路線，並提供帆船、水上運動及飛蠅釣魚等活動，加上鄰近的史丹福及伯利莊園 (Burghley House)，更進一步提升其作為全年旅遊目的地的吸引力。 Woolfox 地理位置優越，距離倫敦、劍橋、伯明翰及曼徹斯特等主要城市約一至兩小時車程，既可享受遠離繁囂的鄉郊生活體驗，亦可便捷往返主要商業及文化中心。

Nobu Hospitality 行政總裁 Trevor Horwell 表示：「這是一個位於英格蘭核心地帶的獨特地點，四周環繞連綿起伏的歷史景觀及典型的英式鄉郊風貌。 Nobu Woolfox 是我們品牌組合中首次有機會締造別具特色的鄉郊度假體驗 —— 保留 Nobu 一貫標誌性元素之餘，亦融入自然、寧靜及遠離繁囂的環境氣氛。 我們期待與 Woolfox 緊密合作，共同構思並營造真正獨一無二的英式鄉郊度假體驗。」 Woolfox 聯合創辦人 Chris Riddle 表示：「我們非常高興與 Nobu 合作，於英格蘭鄉郊這片滿載特色的地區，獻上品牌首個鄉郊目的地。 自項目初期開始，我們對 Woolfox 的願景，是創建美好之境，讓人放慢步伐、重新建立連繫，並遠離日常急速節奏、共享珍貴相聚時光。 這次合作標誌着這段旅程邁向令人振奮的新篇章。 Nobu 享譽全球，不僅因其卓越餐飲體驗，更源於其為每場賓客體驗所帶來的關懷、暖意及專注。