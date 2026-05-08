立橋人壽榮獲惠譽評級、標普全球評級及貝氏評級授予財務實力評級

香港 - 2026年5月8日 - 立橋人壽保險有限公司（「立橋人壽」）欣然宣布榮獲權威性評級機構包括惠譽評級（「惠譽」）、標普全球評級（「標普」）及貝氏評級（「貝氏」）授予以下信用及財務實力評級：





評級機構

發表日期

評級

惠譽評級

(Fitch Ratings)

2026年4月26日

保險公司財務實力評級「BBB」(良好)，

展望為「穩定」

標普全球評級

(S&P Global Rating)

2026年4月27日

長期主體信用評級及長期財務實力評級「BBB-」，展望為「穩定」

貝氏評級

(A. M. Best)

2026年1月29日

財務實力評級「B+」(良好)及長期發行人

信用評級「bbb-」(良好)，展望為「正面」





[i] 資料來源︰保險業監管局2025年長期業務臨時統計數字





立橋人壽首次獲得惠譽及標普的信用評級，是次由權威性評級機構授予之評級反映公司資本實力充足、業務狀況隱健、投資收益理想及業績顯著增長，而評級展望反映評級機構預期立橋人壽未來兩年業務持續穩健發展。表示：「我們很高興獲得惠譽、標普及貝氏授予財務實力評級。這個重要的里程碑肯定了立橋人壽過去數年在長期業務發展及穩健財務狀況下取得的成果，並鞏固了客戶及商業夥伴對立橋人壽的信心。立足香港，我們對香港巿場充滿信心。2025年，立橋人壽的新造業務總保費錄得按年149%的大幅增長[i]，遠超於市場平均增長率，突顯了我們在多變的市場環境下仍然能持續穩健發展業務，同時反映客戶對我們的持續信賴及市場認可。展望未來，立橋人壽將繼續秉持審慎嚴謹的經營理念及風控管理，持續推動業務發展。我們將進一步利用數碼科技優化營運流程，從而提升營運效率，並積極擴展產品組合，致力為客戶提供優質的人壽保險產品及創造長期價值。」