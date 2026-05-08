穆迪將 HDBank 評級展望上調至「正面」，並有望進一步上調評級

越南胡志明市 - 2026 年 5 月 8 日 - 全球信用評級機構穆迪 (Moody's Ratings) 公布對胡志明市發展股份商業銀行 (HDBank；胡志明市證券交易所：HDB) 的定期評估結果，確認該銀行的本地及外幣長期存款評級和發行人評級維持 B1，並將其評級展望由「穩定」上調至「正面」。



HDBank 位於胡志明市的一間交易辦事處

此項調整反映 HDBank 穩固的財務基礎及具韌性的營運能力。



穆迪表示，HDBank 評級展望的上調，主要源於市場預期該銀行擬推行的增資計劃，加上持續強勁的盈利能力，預期將進一步鞏固其整體損失吸收緩衝，進一步有效因應貸款高速增長所衍生的風險。



於上月舉行的 2026 年股東周年大會上，HDBank 通過增資計劃，將其股本由 2025 年底的 78.3 萬億越南盾 (30 億美元) 增至 110.1 萬億越南盾 (42 億美元)，增幅達 41%。



穆迪指出，若 HDBank 順裡落實其集資計劃，該銀行的評級及基礎信用評估或有望進一步獲得上調。此將成為一項積極訊號，顯示國際市場對 HDBank 永續增長策略及風險管理能力的肯定。



評級展望的提升，預期將加強 HDBank 在國際金融市場的地位，有助其拓展合作夥伴關係、提升資本獲取能力，並進一步鞏固競爭優勢。



早於 2025 年 5 月，穆迪評級已將 HDBank 的交易對手風險評級及交易對手風險評估提升至越南商業銀行中的最高級別。



2026 年第一季度，HDBank 錄得稅前利潤 6.1 萬億越南盾 (2.316 億美元)，按年增長 14%。股本回報率保持於 24.29% 的高位，穩居行業前列。按巴塞爾協定 II 計算的資本充足率，亦由一年前的 14.32% 升至 16.16%，位列市場最高水平之一。



截至 2026 年 3 月 31 日，HDBank 總資產達 984.2 萬億越南盾 (374 億美元)，較去年底增長 5.7%。貸款總餘額上升 8% 至 635.1 萬億越南盾 (241 億美元)，而吸納資金總額超過 880 萬億越南盾 (334 億美元)，增長 5.9%；客戶存款則超過 725 萬億越南盾 (275 億美元)，增幅為 11.9%。



貸存比維持於 70% 以下，而主要流動性指標，包括流動性覆蓋率及淨穩定資金比率，均保持在 100% 以上，符合且高於巴塞爾協定 III 要求。



