利他XIN征程！商米科技（06810.HK）正式在香港交易所主板掛牌上市

這是公司深耕商業物聯網十余載、以技術驅動實體商業數字化的重要裡程碑，更是公司以「利他心」為根本，成為全球商業物聯網龍頭的全新起點。

公司創始人林喆在答謝晚宴上表示：「商米能夠走到今天，離不開時代機遇、政府支持、投資人與伙伴的信任，更離不開全體商米人的堅守。今天敲響的，不只是商米上市的鑼。我們旨在為全球商戶打造一個數字信用新秩序，讓每一個微小的商業夢想，在這個新秩序中，擁有公平且燦爛的未來。」

當全球都在追逐AI的頂層模型時，商米作為BIoT龍頭，正式宣告奔赴商業4.0新征程：以IoT連接萬物，以AI賦予商戶智慧大腦，構建可感知、可計算、可進化的商業智能體。這不僅是技術的躍遷，更是對「商業平權」的堅定踐行——讓中小商戶無需自建算法團隊，也能享有頭部企業的智能決策能力。

特別獻禮：V系列爆款演繹，方寸間盡顯榮光

在上市儀式現場，商米科技向港交所贈送了當家爆款V系列手辦「Victory ONE」，並為到訪晚宴的嘉賓准備了精美的伴手禮——《絲路花影》。這條以橙色為底、由回收礦泉水瓶制成的絲巾，承載著商米可持續發展的綠色承諾。紫荊花、白玉蘭與牡丹三花爭相綻放，2013年上海啟航與2026年香港上市的坐標交相輝映，金色「S」飄帶蜿蜒其間——既鐫刻著Sunmi品牌與Shanghai的基因印記，也串聯起滬港兩地及全球征程的榮光與未來。