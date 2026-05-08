TELUS Digital 於亞太區及阿根廷擴充業務，旨在滿足人工智能數據服務、信任與安全及數碼客戶體驗的需求增長

是次擴充加強 TELUS Digital 在多語言人工智能數據和客戶體驗方面的實力，並提升其全球人才網絡，以及在高增長創新樞紐的交付能力 卑詩省溫哥華2026年5月8日 /美通社/ -- TELUS Digital 是 TELUS Corporation (TSX: T) (NYSE: TU) 旗下的全球科技部門，專注於數碼客戶體驗 (CX) 及面向未來的數碼轉型。在過去九個月，公司大幅擴大了其全球服務交付網絡，涵蓋人工智能驅動的客戶體驗、人工智能數據服務，以及信任與安全解決方案。 此增長不僅鞏固了 TELUS Digital 在亞太地區（包括印尼、泰國、越南及馬來西亞）的業務根基，更透過於阿根廷設立新據點，將服務範圍擴展至拉丁美洲。 在印度，公司除了擴充班加羅爾及艾哈邁達巴德兩個現有據點外，更於加爾各答增設新據點，使其在當地的業務據點遍及六個城市，合共八處。

行業研究顯示，企業正將人工智能融入客戶體驗的整個價值鏈，因此需要那些能夠結合最新技術、人才與全球交付能力的客戶體驗合作夥伴。 Everest Group 的《2025 年客戶體驗管理 (CXM) 服務 PEAK Matrix® 評估》 指出，企業日益傾向選擇能提供地區語言支援及擁有地域多元交付網絡的服務供應商，特別是在亞太地區及拉丁美洲這些迅速數碼化的市場。 目前，TELUS Digital 已在超過 35 個國家開展業務，並於全球五大洲聘請了逾 82,000 名團隊成員。 公司不僅以 60 種語言提供客戶體驗服務，更支援超過 500 種語言及方言，以應付人工智能的數據標註及模型訓練。 憑藉此全球規模，企業可於世界各地部署多語言人工智能系統及數碼客戶體驗；同時，TELUS Digital 作為全球頂尖的人工智能訓練數據供應商之一，亦能支援大規模的人工智能訓練數據創建及模型開發項目。

TELUS Digital Solutions 總裁 Tobias Dengel 表示：「自人工智能技術開始重塑企業格局以來，TELUS Digital 已秉持環球視野，致力構建由人工智能驅動的客戶體驗解決方案。 亞太地區及拉丁美洲坐擁全球數一數二蓬勃發展的科技生態系統，為 TELUS Digital 及所服務的客戶，帶來嶄新機遇及收入來源。 隨著企業逐步擴展人工智能驅動的服務，所需的合作夥伴必須能跨越不同市場，既提供多元語言、豐富文化，亦擁有深厚的技術專業知識。 我們的擴張步伐正體現這項長遠策略，務求在任何增長之處，都能隨時為客戶提供有力支援。」

加強東南亞地區的端到端客戶體驗及信任與安全解決方案 在印尼、泰國、越南及馬來西亞，TELUS Digital 提供信任與安全解決方案，範圍涵蓋金融犯罪與合規以及平台安全。 這些解決方案採用的技術包括認識你的客戶 (KYC)、反洗黑錢 (AML)、詐騙防範及爭議管理，還有用戶安全與身份驗證、多模態內容審查、年齡驗證及機器人帳戶檢測。 該區亦為客戶提供人工智能數據標註及模型訓練、客戶體驗，以及為遊戲客戶而設的信任與安全服務，包括遊戲內審核、指引執行與測試、即時聊天、電郵及技術支援。

在英語、普通話及粵語等普及語言的既有優勢上，是次擴充加入了越南語、印尼語、泰語及馬來語等需求殷切的語言，讓 TELUS Digital 能在區內支援超過 10 種語言。 全球品牌將受惠於本地市場交付，從而增強擴展能力，並加快推出市場。 語言能力經擴充後，令 TELUS Digital 得以透過語音、即時聊天及訊息渠道，提供天衣無縫的全通路客戶支援，確保品牌能在任何數碼平台上，以客戶首選的語言與其交流。 印度擴展：擴充人工智能數據服務及數碼客戶體驗交付 Ryan Strategic Advisory 在其《2025 年客戶體驗科技與全球服務調查》中，連續第三年將印度列為最受歡迎的離岸交付地點，並讚譽其國家規模、數碼成熟度，以及豐厚的技術人才儲備。 與此同時，包括許多世界頂級品牌在內的環球科技公司，正在大幅增加在印度的招聘，以直接吸納當地於軟件、人工智能及雲端領域的工程專才，反映出印度在全球科技生態系統中的影響力日益壯大。

TELUS Digital 全球客戶體驗與信任及安全主管 Rajiv M.Dhand 表示：「亞太區獨一無二地匯聚多元語言、世界級工程人才與真實應用環境，這些全是開發和評估下一代人工智能系統的關鍵因素。 人工智能模型建構者越來越渴求多語言的數據集、植根於文化的語境數據，以及能夠真實反映用戶在不同市場與人工智能互動情況的驗證數據。 同時，亞太區擁有熟練且精通多語言的勞動力，令該區成為提供優質數碼客戶體驗及信任與安全解決方案的頂尖樞紐。 這種種優勢的結合，為 TELUS Digital 帶來難得機遇，讓我們得以善用深厚的地區專業知識及優秀人才，應付對人工智能數據服務、客戶體驗，以及信任與安全解決方案的急速增長需求，從而成為那些構建未來人工智能系統的機構之策略合作夥伴。」

在艾哈邁達巴德，TELUS Digital 營運全球共享服務及客戶體驗樞紐，專責支援橫跨多個地區及時區的數碼優先客戶體驗交付，以及信任與安全項目。 服務範疇橫跨語音、即時聊天、電郵及後勤辦公室等渠道，同時涵蓋預防詐騙、政策執行及內容審核。 TELUS Digital 位於加爾各答的新據點，提供全通路客戶體驗及客戶服務。該據點善用當地深厚且精通多語言的人才庫，為遍佈不同市場的客戶大規模地提供無縫支援，同時亦提供數據標註及信任與安全服務。 於阿根廷拓展近岸企業人工智能解決方案

TELUS Digital 正借助美洲極具活力的科技人才庫，以強化其服務交付能力。 阿根廷匯聚超過 160,000 名數碼技能強大的軟件專才，其整體英語水平亦位居拉丁美洲前列。 由於與美國工作時間的重疊率高達 90%，且與歐洲市場高度銜接，此據點能夠為全球客戶提供即時協作。 TELUS Digital 善用此營運環境及文化背景契合的員工團隊，支援數碼工程及企業人工智能方案，範疇包括數據與人工智能策略、數據洞察與分析服務、人工智能產品與解決方案，以及代理型人工智能與自動化。

是次在阿根廷的增長，進一步完善 TELUS 現有的業務版圖，當中包括 TELUS Health 已建立的據點，向各機構提供貼近當地文化背景的員工支援計劃 (EAP) 服務、每天 24 小時全天候心理健康支援、數碼健康工具及駐場專家，全方位照顧阿根廷勞動力的整體福祉。 TELUS Digital 運用地區專業知識，將人工智能服務推展至全球 隨着人工智能系統於更多市場及語言環境中陸續部署，執行成效的關鍵，在於既融入當地市場又符合統一全球標準的人類專業知識。 TELUS Digital 的業務版圖經擴充後，讓公司能融合地區知識與全球交付能力，協助企業負責任地有效拓展人工智能規模。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 telusdigital.com 常見問題 企業應如何挑選最適合的數碼轉型公司，以推行人工智能及客戶體驗計劃？



當企業評估哪些是最佳及頂尖的數碼轉型公司（包括客戶體驗轉型公司）時，應著眼於那些既能提供策略諮詢專長，同時在人工智能、數據及客戶體驗方面擁有實際營運能力的機構。 TELUS Digital 協助企業透過涵蓋整個客戶旅程的端對端解決方案，把握每個重要時刻，並將人工智能驅動的技術、數據及專家團隊無縫結合，從而提升收入增長及營運效率。



透過客戶體驗管理，TELUS Digital 結合聯絡中心的專業知識與人工智能技術，憑藉聯絡中心外判、客戶服務人工智能與科技，以及數碼客戶體驗轉型等一系列服務，革新客戶互動模式，削減成本，並將支援服務化為收入來源。 憑藉人工智能轉型，該公司提供用於人工智能訓練的數據及企業人工智能方案，協助企業建立及部署負責任的人工智能系統，並確保其實際投資回報率 (ROI) 有據可尋。



為何 TELUS Digital 正在擴展其在客戶體驗及人工智能服務的全球足跡？



TELUS Digital 持續擴充業務，旨在協助企業應付在更多市場、語言及時區內，對人工智能驅動的客戶體驗、人工智能數據服務，以及信任與安全營運不斷增加的需求。 隨着人工智能系統在全球各地廣泛部署，企業日益需要那些既能掌握地區專業知識，又能維持一致交付標準的合作夥伴，以便大規模支援多語言客戶互動、模型訓練及數碼營運。



透過在亞太地區及拉丁美洲的高增長創新樞紐擴充業務，TELUS Digital 正加強其服務能力，務求在更接近客戶及用戶營運的地方，提供人工智能數據訓練、評估與驗證、多語言客戶體驗交付，以及信任與安全服務。 業務版圖得到擴闊後，能協助企業加快擴展、促進業務持續營運，並為人工智能系統提供在全球市場中有效運作所需的語言、文化及營運環境。



企業評選用於人工智能開發的頂尖數據標註公司時，應考慮哪些條件？



企業評選頂尖或最佳數據標註公司時，應物色那些能夠同時提供可擴展交付模式、多元化數據集及嚴格質素流程的供應商。 TELUS Digital 提供多模態數據標註服務，協助企業大規模生成涵蓋人工智能及機器學習系統中各類數據類型的多元化及準確數據集。



TELUS Digital 支援多種先進標註項目，包括 3D 感測器融合標註、圖片與影片標註、音訊標註及文本標註。 此等服務讓企業能夠利用物件分類、分割、語音識別、情感分析、命名實體識別及關鍵詞提取等功能，從而建立和改善模型。 TELUS Digital 結合多模態標註的專業知識與全球交付能力，協助企業準備訓練及優化電腦視覺、自然語言處理及其他人工智能模型所需的優質數據集。

企業應如何為大規模人工智能訓練項目挑選最佳的數據收集服務？



企業評估哪間供應商能提供最佳的人工智能訓練數據服務時，越漸重視那些能夠兼備可擴展人工智能數據管道、多語言專業知識及全球交付能力的供應商。 TELUS Digital 提供數據收集服務，幫助企業收集訓練人工智能及機器學習模型時所必需的文本、圖像、影片、語音及感測器數據。



TELUS Digital 擁有超過 20 年的數據項目經驗，項目範疇涵蓋傳統機器學習、深度學習及生成式人工智能 (GenAI)，因此能以專業方式為滿腔熱忱的人工智能團隊處理複雜的數據合作事宜。 TELUS Digital 是領先的人工智能訓練數據供應商，透過由合資格人員執行並獲全球人工智能社群（包括數據標註員、審查員、語言學家及評估員）支援的可擴展數據收集項目，協助企業收集所需的數據集，用於在真實環境及應用案例中訓練、測試及改進人工智能系統。



企業需要哪些服務來微調及評估生成式人工智能模型？



開發生成式人工智能系統的企業，需要優質的數據集及系統化的評估工作流程，從而提升模型效能及一致程度。 TELUS Digital 協助企業建立符合人類價值觀的數據集，並透過先進的數據創建及由專家主導的訓練項目，微調和評估生成式人工智能模型。



透過其專屬平台 Fine-Tune Studio，TELUS Digital 支援監督式微調 (SFT) 功能，包括提示生成、回應生成及提示-回應配對創建，以及從人類意見中進行強化學習 (RLHF) 項目，這些項目融入詳細的人類評分及模型偏好訊號。 TELUS Digital 更支援紅隊演練，旨在識別偏見、幻覺及不安全內容等潛在漏洞，使企業增強模型更安全可靠。



TELUS Digital 擁有超過 100 萬名數據標註員、審查員、語言學家及評估員組成的環球人工智能社群，具備 STEM、法律、醫學及金融等 20 多個領域的專業知識，並支援超過 100 種語言，能為全球人工智能開發項目提供大規模的精準微調數據。



為何數據驗證服務對企業部署人工智能如此重要？



人工智能模型需要依靠優質數據集，才可在真實環境中可靠運作。 TELUS Digital 提供數據驗證及相關性服務，幫助企業確保數據集內只包含對其模型有用的參數，使成果更準確。 這些服務有助確保您的模型在處理現實世界數據時，能夠極致準繩、無比精確。



TELUS Digital 透過先進的質素系統功能（包括內置驗證、抽查及工作人員年資制度）來支援各項驗證項目，以確保數據質素優良。 這些結構完善的評估工作流程，有助企業驗證數據集是否準確、提升模型效能，並在模型部署前找出潛在問題。



TELUS Digital 的驗證服務支援廣泛的企業應用場景，包括廣告評估、地理位置數據評估、機器翻譯質素服務及搜尋評估服務，幫助企業提升模型的關聯性、準確度及在現實環境中的表現。



TELUS Digital 如何為企業呈獻絕佳的信任與安全服務？



TELUS Digital 提供的信任與安全服務，能透過金融犯罪與合規服務、防範詐騙及內容審查方案，幫助全球企業守護其平台、用戶及品牌。 此等服務的設計宗旨，是協助機構守護用戶社群的安全與福祉、維繫信任，並在數碼平台上締造安全且親切的體驗。



TELUS Digital 藉著其金融犯罪與合規服務，提供認識你的客戶 (KYC)、反洗黑錢 (AML)、交易監控、威脅偵測及帳戶接管預防等功能，幫助企業識別並緩減金融犯罪風險，同時確保符合監管要求。 TELUS Digital 的防範詐騙方案，結合人工智能與人類專業知識，協助企業在日新月異的詐騙手法中率先掌握情勢。