五款產品斬獲 2026 紅點設計獎！商米科技以人本內核領跑全球商用工業設計

新加坡2026年5月8日 /美通社/ -- 近日，2026 年德國紅點設計獎獲獎名單正式揭曉，商米科技旗下CPad 商用平板、CPad PAY 金融平板、FLEX 3 商用交互屏、 V3 智能 POS 機、L3 工業級 PDA五大產品悉數獲獎，一舉包攬多項紅點設計大獎，充分印證了商米在產品美學、實用體驗與場景化創新上的硬實力，也讓品牌根植於心的人文設計、綠色可持續發展與商用生態思考，在國際舞台上大放異彩。

作為全球工業設計「奧斯卡」，紅點設計獎以嚴苛評審著稱，圍繞美學創意、人體工學、場景適配、可持續性等維度綜合甄選。本次商米獲獎產品覆蓋工業手持、外賣收銀、模塊化交互、輕量化收銀全商用賽道，完整展現了品牌從真實場景痛點出發，融合工業可靠性、用戶體驗與長期價值的底層設計邏輯。