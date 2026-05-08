海信推出投影儀巔峰之作XR10，將影院體驗帶入千家萬戶

中國青島2026年5月8日 /美通社/ -- 作為全球消費電子與家電領域的領軍品牌，海信今天推出高端激光投影儀XR10，旨在為家庭帶來真正的影院級沉浸式體驗。XR10集強勁性能與精緻設計於一身，將大屏體驗融入日常生活，無論是觀影、打遊戲還是共享家庭時光。
XR10具備6000 ANSI（美國國家標準學會）流明亮度，即使在光線充足的空間內也能確保畫面明亮生動，因此用戶無論是觀看早間新聞還是深夜電影，都能享受到清晰逼真的圖像，無需調暗房間燈光。其行業最廣的0.84–2.0:1光學變焦範圍和4K無損鏡頭位移功能（垂直±130%、水平±46%），讓安裝變得輕而易舉，可以投射出最高達300英吋、完美對齊的畫面，將任何牆面變成真正的影院級幕布，自然適應不同的房間佈局。
先進的光圈鏡頭(Iris Lens)將觀影對比度提升至高達60,000:1，並能根據每個場景自動調節——在暗部展現細膩細節，為高光部分增添層次感和視覺衝擊力，無論觀看的是大片還是靜謐的劇情片，都能讓故事更具沉浸感與情感感染力。
海信XR10與帝瓦雷(Devialet)及巴黎歌劇院(Opéra de Paris)聯合調校音效，使得觀影體驗更上一層樓，打造出飽滿且充盈整個空間的音頻效果，讓觀眾更貼近影片中的場景。搭載Auto Magic AI Adjusting 3.0自動調校技術，配合QuadCam系統和飛行時間智能傳感(ToF Smart Sense)技術，XR10可以實時智能優化畫質與畫面對齊情況，帶來真正輕鬆便捷的即插即用體驗。其先進的液冷系統確保設備即便在長時間觀看過程中也能保持穩定持續的性能表現，長時間使用也能維持亮度與畫質始終如一。
基於其更為廣泛的顯示技術創新戰略，海信持續在家庭影院和客廳環境中拓展大屏解決方案。憑借XR10，海信讓影院體驗更貼近生活、更具沉浸感，並實現與日常生活的無縫融合，徹底改變人們在家中體驗內容的方式。
關於海信
海信成立於1969年，是全球知名的家電與消費電子品牌，業務覆蓋160多個國家和地區，專注於提供高品質的多媒體產品、家電及智能IT解決方案。根據Omdia數據，海信在100英吋及以上電視領域全球排名第一（2023年-2025年）。作為RGB MiniLED技術的開創者，海信持續引領下一代RGB MiniLED創新。作為2026年國際足聯世界盃™官方贊助商，海信致力於通過全球體育合作，與世界各地觀眾建立聯結。
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SOURCE Hisense