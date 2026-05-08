海信推出投影儀巔峰之作XR10，將影院體驗帶入千家萬戶

XR10具備6000 ANSI（美國國家標準學會）流明亮度，即使在光線充足的空間內也能確保畫面明亮生動，因此用戶無論是觀看早間新聞還是深夜電影，都能享受到清晰逼真的圖像，無需調暗房間燈光。其行業最廣的0.84–2.0:1光學變焦範圍和4K無損鏡頭位移功能（垂直±130%、水平±46%），讓安裝變得輕而易舉，可以投射出最高達300英吋、完美對齊的畫面，將任何牆面變成真正的影院級幕布，自然適應不同的房間佈局。

中國青島2026年5月8日 /美通社/ -- 作為全球消費電子與家電領域的領軍品牌，海信今天推出高端激光投影儀XR10，旨在為家庭帶來真正的影院級沉浸式體驗。XR10集強勁性能與精緻設計於一身，將大屏體驗融入日常生活，無論是觀影、打遊戲還是共享家庭時光。

先進的光圈鏡頭(Iris Lens)將觀影對比度提升至高達60,000:1，並能根據每個場景自動調節——在暗部展現細膩細節，為高光部分增添層次感和視覺衝擊力，無論觀看的是大片還是靜謐的劇情片，都能讓故事更具沉浸感與情感感染力。

海信XR10與帝瓦雷(Devialet)及巴黎歌劇院(Opéra de Paris)聯合調校音效，使得觀影體驗更上一層樓，打造出飽滿且充盈整個空間的音頻效果，讓觀眾更貼近影片中的場景。搭載Auto Magic AI Adjusting 3.0自動調校技術，配合QuadCam系統和飛行時間智能傳感(ToF Smart Sense)技術，XR10可以實時智能優化畫質與畫面對齊情況，帶來真正輕鬆便捷的即插即用體驗。其先進的液冷系統確保設備即便在長時間觀看過程中也能保持穩定持續的性能表現，長時間使用也能維持亮度與畫質始終如一。