富衛香港2025年新業務首年保費及新業務年度化保費 增幅優於行業平均¹

新業務躉繳保費增近七成 位居全港第三² 業務規模繼續穩居全港五大泛亞洲保險公司之列³

香港 - 2026年5月8日 - 根據保險業監管局2025年1至12月香港長期保險業務的臨時統計數字，富衛香港（「富衛」）2025全年表現卓越：



新業務首年保費 按年升59%， 新業務年度化保費 按年升41%，兩者均優於行業平均升幅（51%及38%）¹；

按年升59%， 按年升41%，兩者均優於行業平均升幅（51%及38%）¹； 新業務躉繳保費 按年升68%，位列全港第三 2 ；

按年升68%，位列全港第三 ； 分紅保險產品新業務首年保費位居全港第三4。

專屬代理人渠道 ： 新業務首年保費 按年升52%，優於行業平均升幅42% 2 ；

： 按年升52%，優於行業平均升幅42% ； 銀行保險渠道 ： 新業務首年保費 按年升35%，優於行業平均升幅33% 2 ；

： 按年升35%，優於行業平均升幅33% ； 經紀渠道：新業務首年保費按年升89%，優於行業平均升幅79%2。

表示：「富衛香港2025全年取得亮麗業績，多項業務指標更躋身全港三甲，充分展現全方位增長動力。其中，分紅保險產品表現突出，顯示富衛成功在健康保障及財富管理兩大範疇維持均衡發展。期內，專屬代理人團隊人數按年增長11%，為行業平均升幅逾五倍⁵，反映我們積極拓展團隊規模，對發展前景充滿信心。富衛業務規模續居全港五大泛亞洲保險公司之列，我們將繼續以客為先，以創新產品填補市場上的保障缺口，為大眾創造保險新體驗。」2025年全年，富衛主要分銷渠道增長動力強勁，錄得優於行業平均的富衛持續壯大專業團隊規模，2025年專屬代理人數目按年增長11%，為行業平均升幅（2%）逾五倍⁵，進一步鞏固分銷實力。