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商業動向
出版：2026-May-08 20:08
更新：2026-May-08 20:08
Media OutReach Newswire

富衛香港2025年新業務首年保費及新業務年度化保費 增幅優於行業平均¹

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新業務躉繳保費增近七成 位居全港第三² 業務規模繼續穩居全港五大泛亞洲保險公司之列³

香港 - 2026年5月8日 - 根據保險業監管局2025年1至12月香港長期保險業務的臨時統計數字，富衛香港（「富衛」）2025全年表現卓越：

  • 新業務首年保費按年升59%，新業務年度化保費按年升41%，兩者均優於行業平均升幅（51%及38%）¹；
  • 新業務躉繳保費按年升68%，位列全港第三2
  • 分紅保險產品新業務首年保費位居全港第三4
富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示：「富衛香港2025全年取得亮麗業績，多項業務指標更躋身全港三甲，充分展現全方位增長動力。其中，分紅保險產品表現突出，顯示富衛成功在健康保障及財富管理兩大範疇維持均衡發展。期內，專屬代理人團隊人數按年增長11%，為行業平均升幅逾五倍⁵，反映我們積極拓展團隊規模，對發展前景充滿信心。富衛業務規模續居全港五大泛亞洲保險公司之列3，我們將繼續以客為先，以創新產品填補市場上的保障缺口，為大眾創造保險新體驗。」

2025年全年，富衛主要分銷渠道增長動力強勁，錄得優於行業平均的雙位數按年增長
  • 專屬代理人渠道新業務首年保費按年升52%，優於行業平均升幅42%2
  • 銀行保險渠道新業務首年保費按年升35%，優於行業平均升幅33%2
  • 經紀渠道新業務首年保費按年升89%，優於行業平均升幅79%2
專屬代理人團隊增長大幅領先行業

富衛持續壯大專業團隊規模，2025年專屬代理人數目按年增長11%，為行業平均升幅（2%）逾五倍⁵，進一步鞏固分銷實力。

按此下載富衛香港的高清圖片。

¹ 保險業監管局2025年1月至12月香港長期保險業務的臨時統計數字。以個人及團體保險業務計算。

2 保險業監管局2025年1月至12月香港長期保險業務的臨時統計數字，僅以個人保險業務計算。

3 根據保險業監管局2025年1月至12月香港長期保險業務的臨時統計數字和市場資料作出的評估，富衛於新業務首年保費排名及新業務保單數目排名均位居全港泛亞洲保險公司頭五名。以個人及團體保險業務計算。泛亞洲保險公司指現時於亞洲市場擁有具規模的營運基礎及採用多元分銷渠道的跨國保險公司。

4 保險業監管局2025年1月至12月香港長期保險業務的臨時統計數字，僅計算個人保險業務及非銀行保險公司。

⁵ 《Pi Financial Services Intelligence》報告 - 2025年12月。

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關於富衛香港

富衛香港為泛亞洲人壽及健康保險公司富衛集團（1828.HK）旗下公司。富衛集團服務約4,000萬名客戶，業務遍及亞洲十個市場，包括印尼人民銀行人壽保險（BRI Life）。富衛香港業務規模穩居全港五大泛亞洲保險公司之列*

富衛香港獲國際評級機構授予卓越的財務評級，提供人壽及醫療保險、僱員福利及財務策劃服務。

富衛秉持以客為先的方針及科技賦能的模式，致力為客戶帶來創新定位、簡單易明的產品和簡單的保險體驗。自2013年成立以來，富衛於部分全球發展最迅速的保險市場營運業務，專注為大眾創造保險新體驗。富衛集團在香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號為1828。

請瀏覽，了解更多富衛香港的資訊。

*根據保險業監管局2025年1月至12月香港長期保險業務的臨時統計數字和市場資料作出的評估，富衛於新業務首年保費排名及新業務保單數目排名均位居全港泛亞洲保險公司頭五名。以個人及團體保險業務計算。泛亞洲保險公司指現時於亞洲市場擁有具規模的營運基礎及採用多元分銷渠道的跨國保險公司。

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關於作家
Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

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