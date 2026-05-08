Bybit最新儲備金證明報告顯示核心持倉資產儲備實力雄厚

阿聯酋迪拜2026年5月8日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所Bybit發布第35期準備金證明(Proof-of-Reserves)報告，本次報告統計資產余額截至2026年4月22日，主流資產總價值突破170億美元。本次報告由Hacken獨立審計驗證，最新披露數據顯示，所有重點追蹤主流資產的儲備率均超過100%，意味著平台用戶負債已全部由鏈上持倉資產足額支持。

該報告體現出Bybit持續堅守信息透明原則，定期公開可核驗的準備金數據，方便用戶自行核實托管資產狀況。最新數據顯示，平台主流加密貨幣與穩定幣均保持持續超額儲備，其中USDC儲備緩沖尤為充足，比特幣(BTC)、以太坊(ETH)儲備覆蓋比例亦保持穩健水平。