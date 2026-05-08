CSTS Enterprises宣佈與Brand Architects、MADEONE Corp深度合作，WATERBOMB®音樂節7月登陸首爾 並啟動全球擴張計劃

香港2026年5月8日 /美通社/ -- CSTS Enterprises今天宣佈與Brand Architects和MADEONE Corp.達成重磅戰略合作，將於今年7月在韓國首爾推出全球知名水上主題音樂節——WATERBOMB®。此次合作為WATERBOMB下一階段國際化發展奠定了基礎，未來將登陸曼谷、新加坡、中國香港及美國。 本次合作整合了CSTS Enterprises在內容開發與全球文旅服務領域的專業能力、Brand Architects的創意策劃與市場洞察，以及MADEONE Corp.在大型音樂節製作與IP運營方面的成熟經驗。MADEONE Corp.為WATERBOMB品牌持有方及首爾站運營方。三方攜手，旨在為全球觀眾呈現WATERBOMB體驗，匯聚頂級韓流藝人演出、沉浸式水上舞台製作與高燃現場氛圍，打造韓國最具特色的現場娛樂IP之一。

今年7月，WATERBOMB將在首爾開啟全新篇章，延續其在韓國市場的成功口碑。WATERBOMB已成長為韓國標誌性夏季活動，歷屆場次多次售罄。本次首爾站既是品牌熱度的持續釋放，也是其全球化征程的起點，CSTS將在其中發揮主導作用。 CSTS Enterprises首席執行官兼執行董事趙健鷹(Abel Zhao)表示：「與Brand Architects和MADEONE達成合作，是CSTS佈局全球現場娛樂業務的重要一步。今年7月舉辦首爾WATERBOMB，並逐步拓展至曼谷、新加坡、中國香港及美國市場，彰顯了我們將標誌性體驗式IP推向全球的決心。」

Brand Architects首席執行官Joon-Young Lim表示：「WATERBOMB是深植韓國的標誌性文化IP，與CSTS、MADEONE合作，既能升級首爾站的活動體驗，也能因地制宜，為全球新晉受眾量身打造音樂節內容。」 MADEONE Corp.首席執行官Ick-Soo Han補充道：「WATERBOMB已成長為韓國最具特色的音樂節IP之一。我們很高興能與CSTS達成長期戰略合作夥伴關係，共同開啟品牌全新發展階段。從今年7月首爾站開始，逐步登陸曼谷、新加坡、中國香港與美國市場，本次合作將為全球觀眾帶去WATERBOMB體驗，開闢一條極具價值的發展路徑。」

本次音樂節的活動流程、演出陣容、文旅服務、票務信息及後續海外場次詳情，將於未來數月內陸續公佈。 關於CSTS Enterprises CSTS Enterprises是一家以內容和IP驅動的綜合性媒體、娛樂、體育及旅遊科技集團。公司以打造獨特、高影響力的內容為核心，依托世界級知識產權，鏈接全球資源與各地受眾。CSTS與國際足聯世界盃、世界一級方程式錦標賽等頂級國際IP及一流體育娛樂賽事合作，致力於提供真實、優質的體驗。 CSTS融合體驗式旅遊、整合營銷、數據與技術，打造全鏈路一體化體驗。憑借行業專業知識與智能數字化技術，CSTS幫助簡化出行流程、提升效率、強化品牌影響力。公司秉持協作共贏、前瞻佈局的理念，助力客戶應對瞬息萬變的全球商業格局，將複雜挑戰轉化為無縫且可擴展的解決方案。

更多信息，請訪問官網：csts-enterprises.com，或關注LinkedIn賬號。 關於Brand Architects Brand Architects總部位於韓國首爾，是一家頂級品牌咨詢與創意機構，專注於打造優質品牌形象，推動業務增長。公司主營戰略品牌開發、數字化創新及全案營銷解決方案，與海內外客戶攜手，共同構建持久的市場影響力。Brand Architects以數據驅動策略結合卓越創意，將願景轉化為具有市場影響力的現實。更多信息，請訪問官網：www.brandarchitects.co.kr。 關於MADEONE Corp. MADEONE Corp.是一家總部位於首爾的創意製作公司與娛樂經紀機構，專注於策劃和落地頂級音樂節體驗。公司秉持「If our hearts don't beat, we cannot thrill anyone」（心不澎湃，無以動人）的理念，通過旗艦品牌WATERBOMB®重新定義了音樂節業態，融合音樂、演出與觀眾互動，打造全新娛樂範式。除音樂節製作外，公司還提供劇場服務及演藝人才經紀業務，並通過高能級國際巡演持續拓展全球佈局。

關於WATERBOMB® WATERBOMB®是2015年創立的標誌性夏季音樂節，為韓國娛樂公司MADEONE Corp.持有並製作的全球性IP。 作為沉浸式夏季娛樂先鋒，WATERBOMB將震撼的韓流音樂、嘻哈、電子舞曲演出與標誌性水上主題體驗——包括大型水炮、互動水戰——融為一體，重新定義了音樂範式，讓藝人與粉絲共赴高燃狂歡。 歷屆參演藝人包括BLACKPINK、aespa成員柳智敏(Karina)、權恩妃(Kwon Eun-bi)、李宣美(Sunmi)、金亨瑞(BIBI)、鄭智薰(Rain)等一線大咖。 更多信息，請訪問官網：www.waterbombfestival.com。 媒體聯繫人：

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