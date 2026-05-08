Think 2026 全新發布：IBM 推出「AI 營運模式」藍圖，縮小不斷擴大的 AI 落差

新一代 AI 智能體編排及開發工具，為企業提供統一、具規模的智能體規劃、建構、部署及管治能力；

實時、適用於AI的數據底座，為企業提供受規管、互通連繫的資訊，協助智能體快速回應；

AI 驅動的混合雲管理，打通混合環境下的基礎設施、保安與維運；

內置管治及自主管控，協助企業以安全、可控方式大規模應用 AI。 香港2026年5月8日 /美通社/ -- 近日舉行的年度 Think 大會上，IBM（紐交所代號：IBM）發布旗下企業級 AI 及混合雲管理能力至今最全面的升級擴展。今次推出的產品與功能包括：新一代多智能體編排工具 IBM watsonx Orchestrate、實時數據流平台IBM Confluent、智能維運平台 IBM Concert，以及保障營運自主的 IBM Sovereign Core。

今次發布針對現時企業面對的核心痛點：不少企業在 AI 投放大量資源，但僅少數機構認為相關投資能夠帶來回報。IBM 全新推出的產品及方案，正是為了縮小這道 AI 落差。 IBM 董事長兼首席執行官 Arvind Krishna 表示：「真正的領先企業，不會只著眼部署更多 AI 工具，而是重新設計整體業務營運模式。企業級 AI 應用需要全新一套營運架構，IBM 正協助企業，以管理核心基建的嚴謹標準、管治框架與規模化經驗，去管控 AI 驅動的系統。」 面向智能體企業的全新營運模式 企業需要一套全新 AI 營運模式，並以四大互相協作的整合系統作為基礎：

智能體 ：統籌 AI 工具跨業務執行，靈活配合業務轉變；

：統籌 AI 工具跨業務執行，靈活配合業務轉變； 數據 ：提供實時、互聯資訊，讓團隊掌握全局統一的實時營運狀況；

：提供實時、互聯資訊，讓團隊掌握全局統一的實時營運狀況； 自動化 ：透過端到端基礎設施及自動化工作流程，實現跨流程規模化拓展；

：透過端到端基礎設施及自動化工作流程，實現跨流程規模化拓展； 混合環境：為數碼自主、合規管治及網絡保安提供營運獨立性，確保 AI 運作穩定及可控。 以上四大系統，早已成為部份企業的優先發展項目。而將四大模塊整合融合，標誌企業由「局部業務優化」，邁向「營運模式重塑」的根本性轉變。今次一系列發布，亦代表 IBM 產品組合持續革新，全面配合全新 AI 營運模式落地。

智能體：編排與開發的規模化發展 現時企業已由過往部署少量智能體，演變為管理數以千計、由不同團隊於各平台獨立開發的智能體。行業核心挑戰，已由「如何開發智能體」，轉變為實現「准實時的管治及審計」。 IBM 全新升級的新一代 watsonx Orchestrate（專屬預覽版），進化為多智能體世代的中央管控平台，協助企業導入任何來源的智能體，落實統一策略執行與責任追溯機制。 與此同時，IBM 近期正式推出 IBM Bob，專為企業而設的智能體開發輔助工具，協助開發人員建構內置保安防護及成本管控的 AI 智能體。

數據：AI 就緒的數據底座 大部分企業普遍存在數據孤島問題，數據欠缺語義標註與邏輯關聯。為讓實時數據有效支援智能體系統運作，IBM 近期完成收購實時數據流平台 Confluent（技術基於 Kafka 及 Flink），並結合 watsonx.data 即將推出的全新功能、AI 專屬實時情境層，打造實時且符合 AI 應用要求的數據底座。 其他重點發布如下： watsonx.data Context 功能（專屬預覽版）：透過開放、聯邦化的情境層強化 watsonx.data，讓企業 AI 基於可靠的業務數據進行推理；賦予數據語義定義、於運行階段執行合規管治，同時確保 AI 決策可解釋。全新功能涵蓋watsonx.data 的 Context 、 OpenRAG 、 OpenSearch ，以及 Confluent的 Real-Time Context Engine 。

功能（專屬預覽版）：透過開放、聯邦化的情境層強化 watsonx.data，讓企業 AI 基於可靠的業務數據進行推理；賦予數據語義定義、於運行階段執行合規管治，同時確保 AI 決策可解釋。全新功能涵蓋watsonx.data 的 ，以及 Confluent的 。 watsonx.data 整合 Confluent 與 Tableflow （正式版）、 Confluent 與 Flink 聯動功能：打通企業混合技術環境內的實時事件流與批量數據處理負載，實現跨數據源的統一 AI 應用及數據分析。

整合 與 （正式版）、 與 聯動功能：打通企業混合技術環境內的實時事件流與批量數據處理負載，實現跨數據源的統一 AI 應用及數據分析。 watsonx.data 內 GPU 加速 Presto 引擎 （專屬預覽版）：聯同 NVIDIA 進行內部基準測試，此功能可大幅降低特定工作負載的營運成本、縮減大型企業數據集處理時間。雀巢的概念驗證（PoC）項目中，此引擎覆蓋全球 186 個國家的數據集市，成功節省 83% 成本，整體性價比提升 30 倍。

（專屬預覽版）：聯同 NVIDIA 進行內部基準測試，此功能可大幅降低特定工作負載的營運成本、縮減大型企業數據集處理時間。雀巢的概念驗證（PoC）項目中，此引擎覆蓋全球 186 個國家的數據集市，成功節省 83% 成本，整體性價比提升 30 倍。 IBM Z Database Assistant （專屬預覽版）：為 Db2 及 IMS 數據庫管理員提供 AI 驅動操作介面，協助監測系統效能、自動化日常工作，以及優化 IBM Z 複雜環境的配置設定。

（專屬預覽版）：為 Db2 及 IMS 數據庫管理員提供 AI 驅動操作介面，協助監測系統效能、自動化日常工作，以及優化 IBM Z 複雜環境的配置設定。 HCP Terraform powered by Infragraph（公開預覽版）：透過中央化事件驅動知識圖譜，串聯跨雲環境、基建代碼工作流、保安工具及維運平台數據，提供完整基建可視化管理，協助客戶簡化維運流程、自動修復系統故障。

自動化：智能基礎設施維運 隨著 AI 深度融入業務核心，基礎設施的複雜度幾何式上升。然而大部分企業仍依賴分散工具、獨立團隊及人手操作管理系統，勉強連接多個設計上難以兼容的平台。 有見及此，IBM 正式推出 IBM Concert 平台（公開預覽版），一套 AI 驅動的智能維運方案，協助企業由被動監控，轉為協同高效的智能應對模式。傳統維運工具只可收集數據指標，Concert 則能整合多個現有系統，將零散訊號整合為橫跨應用程式、基建及網絡的單一管理介面，企業無須更換現有設備即可快速導入。

Concert 核心功能包括：跨領域數據整合，打破數據孤島、優先顯示關鍵事項；情境式智能決策，關聯風險與系統依存關係，確保團隊基於統一清晰視角制定對策；配合內置管治及人手監督，協助企業由數據洞察轉化為實際行動，落實跨部門協同執行。 網絡威脅形勢瞬息萬變，現時黑客可透過 AI 於數小時內發現並利用系統漏洞，遠遠快於傳統數日的攻擊節奏。針對有關風險，IBM 推出 Concert Secure Coder（公開預覽版），將保安管理直接整合至開發人員工作流程。工具支援 IBM Bob 及 VS Code，可於編寫代碼期間識別及標示高風險問題、自動生成漏洞修復程式碼，同時修補作業系統、中介軟件、套件及鏡像安全缺陷，實現持續主動防禦，協助技術團隊於漏洞被攻擊前及時處理。

其他相關發布： HCP Terraform powered by Infragraph （公開預覽版）：將基礎設施轉化為實時智能系統，於基建完整生命週期提供實時監測及情境自動化管理。

（公開預覽版）：將基礎設施轉化為實時智能系統，於基建完整生命週期提供實時監測及情境自動化管理。 IBM Vault 2.0 （正式版）：AI驅動的密鑰洩露分析功能可快速分類風險，支援主流公有雲短期動態憑證，配合自動密鑰輪換機制，減少帳號密碼過度擴散的保安隱憂。

（正式版）：AI驅動的密鑰洩露分析功能可快速分類風險，支援主流公有雲短期動態憑證，配合自動密鑰輪換機制，減少帳號密碼過度擴散的保安隱憂。 IBM zSecure Secret Manager（預計 2026 年 6 月正式推出）：強化 RACF 主機環境的自動化保安功能，可連接 IBM Z 及 LinuxONE 專屬 IBM Vault 自助版本，簡化證書生命週期管理。 混合環境：營運自主 AI 全面融入核心業務，代表系統將於高度敏感、架構複雜的環境運作，包括受監管數據、關鍵基礎設施、跨地域司法管轄範圍等。在此類場景下，合規並非額外選項，而是企業必備條件。

IBM 正式發布 IBM Sovereign Core，將監管政策內置於基礎設施執行層面，確保管治框架可隨各地法例要求靈活調整，同時優先保障工作負載的可移植性。平台設有可擴充應用目錄，企業可自訂專屬工具、導入內部研發程式，或選用經嚴格審核的 IBM 方案、第三方產品及開源軟件；合作夥伴包括 AMD、ATOS、Cegeka、Cloudera、Dell、Elastic、HCL、Intel、Mistral、MongoDB 及 Palo Alto Networks 等。 IBM Sovereign Core 建基於紅帽 OpenShift、紅帽 AI 等開放式企業級技術，協助企業善用現有 IT 投資，無縫拓展至混合雲及合作夥伴環境。 參考資料：