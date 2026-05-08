Huda Beauty 進軍香水界：為化妝作出重新定義後，將目光投向香水市場

阿聯酋杜拜2026年5月8日 /美通社/ -- Huda Beauty 推出 Easy Bake Intense 淡香精，為品牌及其創辦人 Huda Kattan 開啟勇敢無畏的嶄新篇章。 Kattan 建立出在全球極具影響力的化妝品牌，此刻進軍香水領域，讓清新怡人的香氣，化身成為華麗妝容的最後點綴。 這刻對 Huda Beauty 來說意義非凡，品牌一向以改變大眾發掘、學習及愛上化妝的方式著稱。 如今，品牌將同一份熱情及聯繫注入香水之中。

Kattan 說：「香水是感受徹底魅力四射的終章，它把種種元素交織相融，讓人感到魅力難擋、充滿力量。 我希望 Easy Bake Fragrance 給人豐盈性感的強烈感覺。 皆因當其忠於真我之際，從不會過份張揚。」