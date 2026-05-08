熱門搜尋:
漢坦病毒 網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-May-08 21:04
更新：2026-May-08 21:04
PR Newswire

Huda Beauty 進軍香水界：為化妝作出重新定義後，將目光投向香水市場

分享：

阿聯酋杜拜2026年5月8日 /美通社/ -- Huda Beauty 推出 Easy Bake Intense 淡香精，為品牌及其創辦人 Huda Kattan 開啟勇敢無畏的嶄新篇章。 Kattan 建立出在全球極具影響力的化妝品牌，此刻進軍香水領域，讓清新怡人的香氣，化身成為華麗妝容的最後點綴。 這刻對 Huda Beauty 來說意義非凡，品牌一向以改變大眾發掘、學習及愛上化妝的方式著稱。 如今，品牌將同一份熱情及聯繫注入香水之中。

Huda Beauty Enters Fragrance: After Redefining Makeup, She's Coming for Fragrance (PRNewsfoto/Huda Beauty)

Kattan 說：「香水是感受徹底魅力四射的終章，它把種種元素交織相融，讓人感到魅力難擋、充滿力量。 我希望 Easy Bake Fragrance 給人豐盈性感的強烈感覺。 皆因當其忠於真我之際，從不會過份張揚。」

adblk4

此想法源於社群。 最初只是愚人節玩笑的限量版 Easy Bake 香水，瞬即引起熱烈回響，支持者紛紛要求將其變成實體產品。 品牌未有急於順應熱潮，反而回歸開發初衷，細意雕琢配方，使其更顯昇華、更富層次，做到真正歷久不散。

對 Kattan 而言，香水並非陌生領域。 她曾經埋首當中超過 15 年，從早期撰寫網誌時評論香氛，到共同創辦 Kayali，在當中協助創製業界暢銷產品。 這段經歷讓她對什麼樣的香氛才令人難忘，培養出深刻的直覺理解，而這份專業知識為推出產品的每一步提供了指引。

adblk5

Easy Bake Intense 與調香大師 Hamid Merati-Kashani 合作，經歷超過 100 次反覆改良，務求脫穎而出。 Easy Bake Intense 前調是飽滿多汁的野生車厘子，中調融入白花、肉桂皮及柔滑焦糖牛奶，最後基調落在溫暖的雲呢拿波本之上。 散發出濃郁鮮明的香氣軌跡，帶着溫潤的美食調印記，優美地縈繞不散。 這款香水以經典的 Easy Bake 香氣為靈感泉源，將熟悉的味道化作更為奢寵高雅的馥郁芳香。

當中講求創造出持久耐用之作，吸引人一用再用，為終極華麗的妝容劃上完美句號。 為了慶祝，品牌將在倫敦舉行大型發佈活動，以 Huda Beauty 獨有的風範，席捲整座城市。

adblk6

Huda Beauty Enters Fragrance: After Redefining Makeup, She's Coming for Fragrance (PRNewsfoto/Huda Beauty)

 

Huda Beauty Enters Fragrance: After Redefining Makeup, She's Coming for Fragrance (PRNewsfoto/Huda Beauty)

 

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/huda-beauty--302766946.html

SOURCE Huda Beauty

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk7 madblk7

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務