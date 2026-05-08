優雅風味新章於「澳門銀河」綻放

屢獲殊榮的度假城再度呈獻「法國五月美食薈」，並以精巧佳餚頌讚母愛

澳門特別行政區 - 2026年5月8日 -「澳門銀河」喜迎2026法國五月美食薈載譽回歸，以法式餐飲藝術的雋永風采為引，匯聚匠心技藝與世界風味，鋪陳一場橫跨地域與文化的環球味覺盛宴，於層層滋味之間，深情致敬各地飲食傳統與品味文化。屢獲殊榮的綜合度假城同步精雕母親節的溫柔禮讚，成就五月「澳門銀河」的璀璨華麗美食慶典。





法國美饌之雅於「澳門銀河」綻放



年度餐飲盛事「法國五月美食薈」迎來第 17 屆，載譽重臨「澳門銀河」呈獻最純正而富創意的法國料理體驗，展開一場薈萃傳統與當代精神的法式美食巡禮。



「澳門銀河」喜迎已舉辦至第17屆的「法國五月美食薈」隆重回歸，並於「麗思咖啡廳」、萊佛士大堂吧、The Apron蠔吧扒房及CHA BEI，呈獻最正宗且甚具創意的法式美饌。

由澳門銀河 萊佛士廚藝團隊精心打造的法式經典M7 和牛酥皮派，向經典法國料理致敬。油花豐腴的 M7 和牛包裹於手工全牛油千層酥皮中，焗製至金黃酥脆，配以慢炒菇菌醬與香草，層次濃郁而優雅。此菜式為二人分享設計，定價澳門幣 658元，整個五月於 萊佛士大堂吧供應，並可另選法國佳釀佐配。



「麗思咖啡廳」則以法國薩瓦傳統食譜爲靈感，呈獻四道菜套餐，特別選用産區獨有的芝士入饌，包括鹹鮮的雷布洛雄芝士，爲綴上魚子醬的招牌牛肉他他增添鮮香。薩瓦風味魚丸匯聚矜貴的布列塔尼龍蝦及黑松露，滋味馥郁。亦可搭配侍酒師精選的薩瓦佳釀，陶醉於阿爾卑斯山的風土之中。



The Apron蠔吧扒房則呈獻兩道「法國五月美食薈」主題佳餚作為聚焦之作：焗龍蝦配薩瓦芝士（澳門幣598元）以濃郁芝士融匯鮮甜海洋美味；而白酒慢煮豬肉香腸配千層焗薯（澳門幣 288元）則演繹樸實而溫暖的法國鄉村滋味。



在 CHA BEI，得獎甜點大師任樂軒以馬達加斯加雲呢拿海鹽焦糖千層酥配香草雪糕（澳門幣 120元），展現法式甜點的精準與克制。酥薄層層、香氣細膩，為法國五月美食之旅畫上優雅句號。



以豐盛美饌回饋母愛深情



今年母親節，「澳門銀河」誠邀賓客體驗「母親節 溫馨共聚享美饌」，與摯愛家人共享溫馨時刻。由米芝蓮星級饌宴、優雅早午餐、豐盛自助餐至精緻下午茶，多元餐饗體驗遍佈度假城各大得獎餐廳，以真摯滋味向天下母親表達謝意。



澳門銀河 嘉佩樂的綠茵亭，行政總廚Stephen Hsu精心設計兼顧味覺與感官的饗宴，呈獻戰斧牛扒、帶子及玫瑰慕斯等，以美食慶祝母親節。

母親節盛宴的優越之選，來自澳門銀河 麗思卡爾頓酒店的米芝蓮一星「麗軒」。中餐行政總廚何漢昇師傅匠心呈獻節慶嘗味菜單，細膩演繹粵菜精髓，包括「海雀鮮鮑燉花膠湯」、「紅鱘魚子鮮姫松茸炒龍蝦球」，以及「焗酥皮芋蓉3.6鮮奶」等名貴菜式，以優雅而豐盛的滋味，向母愛致以最真誠的敬意。



於澳門銀河 嘉佩樂的綠茵亭，行政總廚 Stephen Hsu 於自然綠意與通透光影交織的空間中，重新詮釋環球舒心美食。煙燻炭烤戰斧牛扒、層次醇厚的原隻烤帶子及玫瑰慕斯蛋糕配水蜜桃冰沙，構成一場兼顧味覺與感官的饗宴。



而鍾情分享與熱鬧氛圍的家庭，則可於澳門銀河 JW 萬豪酒店的名廚都匯享受活力十足的自助餐體驗。新鮮海鮮、優質肉類及多國風味於多個即席烹調檔口精彩呈現，為母親節聚餐帶來自在而歡樂的共享時光。



除上述亮點外，「澳門銀河」亦於多間餐廳呈獻限定餐飲體驗，從法式早午餐、滋養中菜到典雅下午茶及節慶套餐，確保每個家庭都能以最合心意的方式，在母親節向母親說一聲「謝謝」。



更多珍饈美饌五月陸續登場



· 每日供應

萊佛士大堂吧｜流光映翠下午茶

在灑滿日光的萊佛士大堂吧，於璀璨水晶燈下展開一場別具風格的奢華「野餐」。精緻鹹點、現烤司康配奶油與果醬，銜接如藝術品般的法式甜點，從歌劇院蛋糕到創意馬卡龍，層次細膩。佐以原片茗茶或氣泡特飲，為午後時光添上一抹從容而迷人的儀式感。



時間：15:00–17:00

價格：澳門幣 628++元／兩位；澳門幣768++元／兩位（含兩款特調無酒精飲品）



· 5月22日至23日

安達仕廚薈｜「中葡名廚四手連袂系列」

由酒店行政總廚黎安德攜手西洲軒黑珍珠鑽級餐廳主廚虞曉祥，共同呈獻「中葡名廚四手連袂系列」。兩位主廚以中葡廚藝為創作基礎，融合東西方料理語言，匠心呈獻細緻講究的四手晚宴體驗，為賓客帶來兼具文化底蘊與現代創意的味覺饗宴。



時間：19:00

價格：澳門幣1,088+元 ／位（六道菜晚餐、包含美酒搭配）



· 5月12日至7月13日

各間中餐廳｜清潤瓜蔬沁心一夏

盛夏之際，邀您細味輕盈而富層次的瓜蔬饗宴新章。承襲中華飲食養生智慧，嚴選當季瓜蔬入饌，清潤鮮美，生津解暑。從慢火細燉的家常雅味，到精緻講究的華筵佳餚，各式瓜蔬在不同菜系的演繹下盡展風采，呈現清而不淡、簡而不凡的滋味美學，為炎夏帶來恰到好處的滋養與愉悅。



· 5月30日

承．鐵板料理｜德拉皮耶香檳 x 承．鐵板料理

「承．鐵板料理」將呈獻一夜限定的香檳與鐵板匠心盛宴，攜手法國百年名莊德拉皮耶（Champagne Drappier），由第七代傳人引領品鑑六款珍稀佳釀，包括經典 Carte d’Or Brut 及珍罕 Grande Sendrée 2012。主廚特別打造專屬發辦菜單，以鐵板烈焰演繹時令食材，讓法式風土的優雅氣泡與日式匠藝在舌尖交織，成就層次豐富、餘韻悠長的感官饗宴。



時間︰18:00 – 22:30

價格︰澳門幣2,388元，六款傳奇佳釀搭配八道美饌



於澳門銀河 麗思卡爾頓酒店51樓邊居高臨下，邊品嚐「明媚春日下午茶」，感受季節的流動及交響樂章般的繽紛色彩、質感與醇美。

· 即日至 6 月 30 日

麗思酒廊｜明媚春日下午茶

於澳門銀河 麗思卡爾頓酒店 51 樓高空雅座，展開一場色彩、層次與風味交織的季節下午茶饗宴。精選鹹甜小點巧妙融匯春花芬芳與夏果甘甜，從層次豐富的鹹點到匠心細膩的甜品，演繹季節更迭的詩意之美，佐以羅斯柴爾德男爵香檳，為午後時光添上璀璨而優雅的餘韻。



時間：14:30–17:30

價格：澳門幣 538++／套（附茶或咖啡）

澳門幣 738++／套（附兩杯羅斯柴爾德男爵香檳）



· 每日晚餐

山里｜板前會席

於「山里」板前席，展開一場零距離的板前會席體驗。行政總廚林秀昭以細膩手藝，將當季食材化作兼具視覺與味覺的料理藝術。從壽司、刺身到燒、蒸、炸物，每道菜皆彰顯和食精髓，即使前菜亦匠心獨運，層次分明。細賞每一瞬專注的演繹，感受匠人之道所傳遞的溫度與美好。



時間：17:30–22:00（逢星期一休息）

價格：澳門幣 1,380+元／位



「澳門銀河」醇藝調酒昇華初夏氛圍



五月期間，「澳門銀河」多間世界級酒吧亦接連呈獻限定調酒體驗，為假日注入多元魅力。



5 月 21 日，「千里吧」客座調酒師系列「千里一會」再度啓幕：來自高雄、入選「50 Best Discovery」的 Gallery 20.5，將由 Sherry Wang 與 David Tsai 聯袂呈獻四款限定特調，以極簡美學與精湛工藝，交織藝術、記憶與風味想像。是夜於澳門銀河 嘉佩樂「千里吧」展開，邀賓客在杯盞之間，細味當代調酒的靈感火花，限定一夜，預約從速。



位於澳門銀河 嘉佩樂的威士忌殿堂「千里吧」，一夜限定聚焦台灣調酒創意能量，邀來高雄 Gallery 20.5 客席獻藝，於藝術與懷舊交織之間，演繹當代雞尾酒的細膩想像。

5 月 29 日，「麗思酒廊」特別邀請首爾 Four Ace Club 冠軍調酒師Damon Hee Mahn Park，帶來「雞尾酒名師匯．環球調酒藝術巡禮」。2025 年 World Class 韓國冠軍兼全球總決賽入選者，他以新加坡的精準技藝結合韓國發酵工藝，呈獻一夜限定的招牌調酒，選用 Don Julio、Tanqueray、Singleton 威士忌及 Ketel One 伏特加，展現競技級調酒的深度與張力。



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