Seminole Hard Rock Casino 獲指定為 2026 年世界盃邁阿密官方主辦城市支持者

Hard Rock International 主席、Seminole Gaming 行政總裁暨邁阿密主辦委員會董事局成員 Jim Allen 說：「2026 年國際足協世界盃透過體育聯繫全球，而 Seminole Hard Rock Casino 作為 2026 年世界盃邁阿密官方主辦城市支持者，能夠迎接球迷蒞臨佛羅里達，實在感到無比自豪。我們所在的地點得天獨厚，由此前往氣氛熾熱的邁阿密運動場 (Miami Stadium) 只需幾分鐘。因此我們既能將球迷狂熱帶到球場以外，並為遠道而來南佛羅里達州觀看比賽的人士，創造非凡體驗。」

邁阿密2026年5月9日 /美通社/ -- FIFA World Cup 2026™ (2026 年國際足協世界盃) 邁阿密主辦委員會今日宣佈一項重大合作，將 Seminole Hard Rock Casino 列為 Official Miami World Cup 2026™ Host City Supporter (2026 年世界盃邁阿密官方主辦城市支持者)，令邁阿密作為匯聚體育、文化與世界級娛樂的全球舞台更添璀璨光芒。

Seminole Hard Rock Casino 作為 2026 年世界盃邁阿密官方主辦城市支持者，將於 2026 年 6 月 13 日至 7 月 5 日在海灣公園 (Bayfront Park) 的 FIFA Fan Festival™ Miami (邁阿密國際足協球迷節) 內舉辦快閃體驗活動，讓球迷能夠接觸品牌、登記 Unity Rewards 獎賞計劃，並享受驚喜推廣及現場表演。

Seminole Hard Rock Casino Hollywood 將會舉辦主題活動及球迷項目，把賽事的熱烈氣氛帶到球場以外，同時透過擴充往返邁阿密運動場的穿梭巴士網絡，支援邁阿密主辦委員會的出行計劃 (Mobility Plan)。

Hard Rock International 及 Seminole Gaming 的娛樂與品牌管理總裁 Keith Sheldon 表示：「Seminole Hard Rock Casino 一向致力透過音樂、娛樂和難忘體驗的力量凝聚大眾。足球迷齊集佛羅里達州，共赴 2026 年國際足協世界盃，令我們雀躍不已，盼能融入這場慶典之中，於邁阿密締造令人難忘的球迷體驗，捕捉這次歷史性賽事的澎湃活力及全球精神。」