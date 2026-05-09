ADGM 宣佈 Man Group 承諾進駐阿布扎比

阿聯酋阿布扎比2026年5月9日 /美通社/ -- 阿布扎比國際金融中心 ADGM 今日宣佈，在倫敦上市的另類投資公司 Man Group plc（管理資產總額約 2,287 億美元）正履行其落戶阿布扎比的承諾，並已提交 3A 類別牌照申請。

此發展標誌着公司於中東地區持續擴張，打算於酋長國設立策略樞紐，惟尚待監管部門審批。 計劃中的業務據點預計於未來一段時間內建立，進一步加強 Man Group 與區域投資者的聯繫，同時拓展其環球業務足跡。

此公告發佈之時，ADGM 發展氣勢持續強勁，吸引全球頂尖資產管理及另類投資公司紛紛前來。 近數月以來，包括 Bain Capital、Barings 及 Hillhouse Investment 在內的多間國際機構相繼在阿布扎比開設辦公室，鞏固酋長國在全球資本流動中日益重要的樞紐地位。