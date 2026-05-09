MountAIn 顛覆邊緣 AI 版圖，結合 Alif Semiconductor 的 Ensemble 和 Balletto 處理器，提供雲端等級的電腦視覺系統

法國格勒諾布爾和加州普萊森頓2026年5月9日 /美通社/ -- 繼榮獲 2026 年 CES 創新獎後，MountAIn 推動高精度 AI 模型的零摩擦部署，並針對 Alif 的超低功耗硬體進行全面最佳化，排除對高耗能晶片的需求。
Python 開發人員現在可將開發時間從 12 個月縮短至幾分鐘，且執行電腦視覺模型的記憶體使用量減少 3 倍。
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榮獲多項大獎的 AI 協作公司 MountAIn SAS，以及 2026 年 CES 創新獎得主，今日宣佈與 Alif Semiconductor 建立策略合作夥伴關係，將在極致邊緣運算領域革新電腦視覺技術。
這套軟硬體整合方案是專為高需求的大眾市場所設計，以推動新一代智慧相機、智慧眼鏡、智慧工廠、健康科技，以及智慧家電的發展。
裝置製造商和開發人員往往面臨著令人沮喪的取捨難題：如果不使用既昂貴又耗電的微處理器 (MPU) 執行複雜的視覺 AI，就只能接受在符合成本效益的 MCU 上實現有限的 AI 性能。 MountAIn 專有的「AI Booster」中介軟體可充當智慧橋樑，協同調度 Alif 的內部處理器，在將速度(FPS) 提升到極致的同時，將記憶體使用量壓縮 3 倍。
其成果空前絕後：
顛覆過往的邊緣 AI 生態系統
對於裝置製造商 (OEM/ODM)：以 MCU 的成本獲得 MPU 的性能
- 超低功耗：製造商如今可將視覺模型整合進電池供電裝置，並在嚴格的 100 毫瓦功耗範圍內執行。
- 私毫不妥協的精準度：在邊緣端直接提供媲美雲端的模型解析度與精準度，且無需承擔傳統的成本或散熱損耗。
對於 AI 開發人員：只需一鍵，即可從 Python 變成晶片
- 開發普及化：精通 Python 的 AI 專家可以無縫接軌地將模型部署至 Alif MCU
- 從數月減至數分鐘：MountAIn 的一鍵式編譯器徹底消除韌體瓶頸
MountAIn 執行長 Vincent Huard 表示「邊緣 AI 產業一直被迫在昂貴、耗電的 MPU 和具經濟效益的 MCU 之間做抉擇」。 「我們認為不應要求『嵌入式 AI』使用者不該需要博士級的韌體最佳化專業知識。 我們的使命是以 MCU 的經濟成本提供雲端級視覺，並解鎖全新的使用場景。」
Alif Semiconductor 總裁暨聯合創始人 Reza Kazerounian 表示「為了真正實現邊緣 AI 普及，並將之擴展到數十億智慧裝置上，開發人員需要的硬體必須能夠在不犧牲功能之下，提供極致的高效率，」。 「透過將 MountAIn 的一鍵式軟體基礎架構結合我們 Ensemble 和 Balletto 處理器系列的強大原生性能，我們正為市場帶來如此變革。」
在嵌入式視覺峰會體驗未來
MountAIn 和 Alif Semiconductor 將於 2026 年 5 月 11 日至 13 日在聖克拉拉的「嵌入式視覺高峰會」（Embedded Vision Summit）上，展示這些即時效能基準的現場示範。
聯絡資訊：
MountAIn：
David Nahmani
共同創始人暨商務長 (CBO)
[email protected]
Alif Semiconductor：
Alexandra Kazerounian
資深行銷經理
[email protected]
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SOURCE MountAIn; Alif Semiconductor