MountAIn 顛覆邊緣 AI 版圖，結合 Alif Semiconductor 的 Ensemble 和 Balletto 處理器，提供雲端等級的電腦視覺系統

法國格勒諾布爾和加州普萊森頓2026年5月9日 /美通社/ -- 繼榮獲 2026 年 CES 創新獎後，MountAIn 推動高精度 AI 模型的零摩擦部署，並針對 Alif 的超低功耗硬體進行全面最佳化，排除對高耗能晶片的需求。 Python 開發人員現在可將開發時間從 12 個月縮短至幾分鐘，且執行電腦視覺模型的記憶體使用量減少 3 倍。

裝置製造商和開發人員往往面臨著令人沮喪的取捨難題：如果不使用既昂貴又耗電的微處理器 (MPU) 執行複雜的視覺 AI，就只能接受在符合成本效益的 MCU 上實現有限的 AI 性能。 MountAIn 專有的「AI Booster」中介軟體可充當智慧橋樑，協同調度 Alif 的內部處理器，在將速度(FPS) 提升到極致的同時，將記憶體使用量壓縮 3 倍。

這套軟硬體整合方案是專為高需求的大眾市場所設計，以推動新一代智慧相機、智慧眼鏡、智慧工廠、健康科技，以及智慧家電的發展。

MountAIn 執行長 Vincent Huard 表示「邊緣 AI 產業一直被迫在昂貴、耗電的 MPU 和具經濟效益的 MCU 之間做抉擇」。 「我們認為不應要求『嵌入式 AI』使用者不該需要博士級的韌體最佳化專業知識。 我們的使命是以 MCU 的經濟成本提供雲端級視覺，並解鎖全新的使用場景。」

對於裝置製造商 (OEM/ODM) ：以 MCU 的成本獲得 MPU 的性能

Alif Semiconductor 總裁暨聯合創始人 Reza Kazerounian 表示「為了真正實現邊緣 AI 普及，並將之擴展到數十億智慧裝置上，開發人員需要的硬體必須能夠在不犧牲功能之下，提供極致的高效率，」。 「透過將 MountAIn 的一鍵式軟體基礎架構結合我們 Ensemble 和 Balletto 處理器系列的強大原生性能，我們正為市場帶來如此變革。」

在嵌入式視覺峰會體驗未來

MountAIn 和 Alif Semiconductor 將於 2026 年 5 月 11 日至 13 日在聖克拉拉的「嵌入式視覺高峰會」（Embedded Vision Summit）上，展示這些即時效能基準的現場示範。

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MountAIn：

David Nahmani

共同創始人暨商務長 (CBO)

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