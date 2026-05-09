Multi Investment 集資 4.8 億瑞士法郎後，隨即加快推行多元化策略

日內瓦2026年5月9日 /美通社/ -- Multi Investment 完成 4.8 億瑞士法郎的重大集資，穩佔國際投資界中靈活進取的一席位。 公司足跡遍及全球，曾支援多間企業，如今步入新策略階段，聚焦於投資組合的多元發展。 公司現時的管理資產總值 (AUM) 超過 30 億瑞士法郎。

Multi Investment 向來刻意保持低調， 秉持審慎挑選、仔細保密的作風，一切建立在與合作夥伴長期互信的基礎之上。 這種低調作風，清楚體現公司專注於創造價值，而非追求媒體曝光。

基於是次增長及合作夥伴的信任，Multi Investment 致力將業務範圍擴展至潛力深厚、創新驅動的行業。 目標領域涵蓋金融科技、深科技、醫療保健、區塊鏈、Web3 及生物科技。