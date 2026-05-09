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商業動向
出版：2026-May-09 00:17
更新：2026-May-09 00:17
PR Newswire

Multi Investment 集資 4.8 億瑞士法郎後，隨即加快推行多元化策略

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日內瓦2026年5月9日 /美通社/ -- Multi Investment 完成 4.8 億瑞士法郎的重大集資，穩佔國際投資界中靈活進取的一席位。 公司足跡遍及全球，曾支援多間企業，如今步入新策略階段，聚焦於投資組合的多元發展。 公司現時的管理資產總值 (AUM) 超過 30 億瑞士法郎

Multi Investment 標誌

Multi Investment 向來刻意保持低調， 秉持審慎挑選、仔細保密的作風，一切建立在與合作夥伴長期互信的基礎之上。 這種低調作風，清楚體現公司專注於創造價值，而非追求媒體曝光。

基於是次增長及合作夥伴的信任，Multi Investment 致力將業務範圍擴展至潛力深厚、創新驅動的行業。 目標領域涵蓋金融科技、深科技、醫療保健、區塊鏈、Web3 及生物科技。

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此策略方針彰顯明確目標：一方面支持高增值項目，另一方面預判全球經濟與科技的巨變。 公司打算透過支持能夠塑造未來行業的創新公司，來加強自身影響力。

為了配合這項計劃，Multi Investment 擬在 2026 年第三季前加緊投資於這些策略領域，目標是在 2026 年第三季結束前投資超過 2.5 億瑞士法郎。 目前正審議多項交易，力求迅速在這些快速增長的生態系統中加強業務佈局。

踏入這個新階段，Multi Investment 再次確立其宏願，矢志成為兼具卓越財務表現與長遠視野的全球頂尖投資公司。

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關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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