MUSIC ICONS：Julien's 呈獻里程碑式搖滾樂珍藏拍賣會

超過 650 件罕有音樂珍藏將於

5 月 29 日至 30 日在紐約市現場拍賣 KISS 樂隊成員 Ace Frehley - 最著名結他 - 1975 年 Les Paul-Ace #1

（估價 400,000–600,000 美元） Stevie Ray Vaughan 1969 年 Guild F-412 結他，曾於 1990 年 《MTV Unplugged》（MTV 不插電）演出中使用

(估價 300,000–500,000 美元) Johnny Cash 1954 年 Martin 木結他，曾於 1956 年《Grand Ole Opry》（大奧普里）首演中演奏

（估價 100,000–200,000 美元） Kirk Hammett 在舞台及錄音室演奏、並附親筆簽名的「Ouija」圖案首款 ESP 定製結他

（估價 250,000–350,000 美元） Eddie Van Halen 於最後一次與 Sammy Hagar 同台演出時演奏、親筆簽名並親自噴塗條紋的 Charvel Art 系列結他（估價 50,000–70,000 美元）

The Beatles 樂隊全體成員親筆簽名的《Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band》黑膠唱片封套（估價 20,000–40,000 美元） Gary Busey 擁有並於電影《The Buddy Holly Story》中使用的 1966 年 Gibson Southern Jumbo 木結他，附 DVD（估價 10,000–20,000 美元） U2 成員 Adam Clayton 曾於《Unforgettable Fire》錄音室及 1985 年 Live Aid 演出時演奏的經典 Fender Jazz Bass 低音結他（估價 20,000–40,000 美元） 洛杉磯2026年5月8日 /美通社/ -- 全球領先的名人拍賣行 Julien's Auctions，今日公布其廣受期待的「Music Icons」拍賣會完整詳情。 今年的拍賣珍藏致敬重金屬音樂歷久不衰的影響力，同時紀念 KISS 於倫敦出道 50 週年，並推出巡迴展覽呈現拍賣精選亮點。 繼倫敦及東京站後，展覽將於 5 月 13 日在紐約 Hard Rock Cafe 展出，並每日對公眾開放。 超過 800 件拍賣品的完整系列現已在 juliensauctions.com 開放競投。 為期兩天的拍賣會將於 5 月 29–30 日在紐約市時代廣場 Hard Rock Cafe 現場舉行。

Julien's Auctions 聯合創辦人兼執行董事 Martin Nolan 表示：「音樂紀念品的關注度正達到前所未有的高峰，這主要受到眾多收藏家的推動，他們不僅重視這些樂器的文化意義，更珍視背後藝術家所留下的傳奇價值——這往往造就破紀錄的拍賣價格。 我們年度舉辦的 Music Icons 拍賣會呈獻來自 Ace Frehley、Stevie Ray Vaughan 及 Kirk Hammett 等人的非凡結他，彰顯 Julien's 持續致力將博物館級收藏品帶入市場，同時引領全球音樂收藏界的發展與對話。」 「Music Icons」 拍賣會呈獻一系列極具影響力及歷史地位的結他，其中包括由多位搖滾傳奇人物演奏過的樂器，如 Ace Frehley (KISS)、Eddie Van Halen、Billy Duffy (The Cult)、Izzy Stradlin (Guns N' Roses)、Kirk Hammett (Metallica)、Mick Mars (Mötley Crüe)、Dave Mustaine (Megadeth)、Scott Ian (Anthrax)，以及 Stevie Ray Vaughan。

眾多亮點之一，是 Johnny Cash 於 1956 年《Grand Ole Opry》首次演出時演奏的結他。 Cash 的 1954 年 Martin D-18 木結他，他曾於 1954 至 1956 年間使用，有可能是他最早的專業結他。 在此期間，Cash 錄製了多首單曲，包括《Hey, Porter》、《Folsom Prison Blues》、《I Walk the Line》及《There You Go》。 對於 KISS 歌迷而言，拍賣涵蓋了數十件獨特珍品，從舞台服裝到私人珍藏物品應有盡有。 本次拍賣的核心亮點是 Ace Frehley 於 1975 年使用的 Gibson Les Paul 結他，這是搖滾樂史上極具歷史意義的結他。 Frehley 在其整個職業生涯中一直倚重這把樂器，在 KISS 時期，他在舞台演出及錄音室中使用這把結他的頻率，遠高於其收藏中的任何其他結他。 他與 Gibson Les Paul 的長期淵源，令他幾乎在所有「史上十大 Les Paul 結他手」(Top 10 Les Paul Players of All Time) 名單中佔一席位。

更多精選亮點連同照片及詳細說明，可透過 Julien's Auctions 的網站查閱。 精選拍賣品包括： Ace Frehley： 1975 年 Gibson Les Paul Ace #1 結他，日落漸變色 (Sunburst) 塗裝（估價：400,000 至 600,000 美元）

曾於第 33 屆超級碗 (Super Bowl XXXIII) 舞台上演奏的 1997 年 Gibson Signature Les Paul Custom 結他，櫻桃木日落色 (Cherry Sunburst) 噴漆，「藝人樣板」(Artist Proof) 編號 #007（估價 40,000–60,000 美元）

Ace Frehley 於 1996 年 KISS 重組巡演中演奏的 Sanchez Custom 定製版 Gibson Les Paul Jr 結他，銀色閃粉金屬漆，具備舞台燈光效果（估價 10,000–15,000 美元）

1977 年巡演外套 —— Ace Frehley 私人收藏之「1977 Rock & Roll Over」巡演外套。 在 KISS 日本巡演期間，日本傳奇推廣人 Udo 先生親自向樂隊所有成員贈送了這款巡演外套。 該外套上帶有一處化妝痕跡，Ace 確認為演出後其舞台妝容所留下。 （估價 4,000–6,000 美元）

和服 —— 來自「Rock & Roll Over」巡演時期的長款黑色金龍刺繡和服，配紅色內襯（估價 4,000–6,000 美元）

Ace Frehley / Arthur Kane 舞台演出服 —— 紫色天鵝絨連身衣，胸前不對稱拉鏈設計，配黑色臂環。 該連身衣原為銀白色，曾由 New York Dolls 成員 Arthur Kane 在舞台上穿著。 其後 Kane 將該服裝贈予 Frehley，Frehley 將其染成紫色後用於舞台演出。 （估價 3,000–5,000 美元）

結他與低音結他 Stevie Ray Vaughan | 1969 年 Guild F-412 十二弦結他。 Stevie 於 1990 年 1 月 30 日在《MTV Unplugged》節目演出時演奏此結他（估價 300,000–500,000 美元）

Metallica | Kirk Hammett 在舞台及錄音室使用、並附親筆簽名的首把「Ouija」夜光版 ESP 定製電結他——琴身附有 Hammett 的親筆題詞：「首把 Ouija 結他 – 0001！ 這是我整個 90 年代巡演及錄音時最主要使用的結他之一。」 （估價 250,000–350,000 美元）

Johnny Cash | 1956 年於《Grand Ole Opry》首度登台時演奏之 1954 年 Martin D-18 木結他（估價 80,000–100,000 美元）

Eddie Van Halen | 於最後一次與 Sammy Hagar 同台演出時演奏、親筆簽名並親自噴塗條紋的 Charvel Art Series 076 電結他（估價 50,000–70,000 美元）

Izzy Stradlin | 1987 年 Gibson HR Fusion 1 Izzy 結他。 1987 年，當樂隊錄製《Appetite for Destruction》專輯期間，Gibson 將此結他贈予 Stradlin。 該結他在《Welcome To The Jungle》音樂影片中有多次亮相（估價 30,000–50,000 美元）

Adam Clayton | 於《Unforgettable Fire》錄音室及 1985 年 Live Aid 演出時演奏的經典 Fender Jazz Bass 低音結他，原木色漆面（估價 20,000–40,000 美元）

Mick Mars | 1984 年 Gibson Explorer 結他（「Theater」巡演專用）。 由 Mötley Crüe 成員 Mick Mars 擁有及演奏（估價 20,000–30,000 美元）

The Cult | Billy Duffy 於舞台、錄音室及音樂錄影帶中演奏的 1976 年 Gibson Les Paul Custom 結他，原木色琴面。 該結他曾用於 The Cult 1989 年第四張錄音室專輯《Sonic Temple》的封面照片（估價 20,000–30,000 美元）

Gary Busey 擁有並於電影《The Buddy Holly Story》中使用之 1966 年 Gibson Southern Jumbo 木結他，附 DVD（估價 10,000–20,000 美元）

Dave Mustaine | Megadeth 舞台演奏及親筆簽名的 2007 年 Dean「Blood Lust」系列 Mustaine V 雙頸電結他（估價 5,000–7,000 美元）

Black Sabbath | Bill Ward 舞台演出使用的 Zildjian 鑼（估價 3,000–5,000 美元）

個人珍藏及更多： The Beatles | 全體成員親筆簽名的《Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band》黑膠唱片封套（估價 20,000–40,000 美元）

1969 年 3 月 1 日於邁阿密演出期間因涉嫌猥褻暴露被捕之親筆簽署保釋文件（估價 20,000–30,000 美元）

John Bonham | 為 Led Zeppelin 鼓手度身定製的 1976 年拍攝時穿著的絲絨西裝（估價 15,000–25,000 美元）

Paul Cook / Sex Pistols | 1977 年舞台演出穿著的 Sex Pistols《Anarchy in the U.K.》服飾 無袖 T 恤（估價 10,000–15,000 美元）

Joni Mitchell | 《Woodstock》清稿手寫歌詞（估價 20,000–30,000 美元）

Sabrina Carpenter | 《Manchild》音樂影片使用 Bluemarine 短褲（估價 1,000–2,000 美元）

Lisa / BLACKPINK | 2025 年《W Korea》雜誌拍攝使用手套，附雜誌（估價 400–600 美元）

現場及網上拍賣 「Music Icons」

紐約 Hard Rock Cafe - 1501 Broadway, New York, NY 10036 5 月 29 日（星期五）

場次：上午 10 時 東岸時間 (EST) 5 月 30 日（星期六）

場次：上午 10 時 東岸時間 (EST) 競投登記

參與本次拍賣須先完成登記，可於拍賣當日親臨現場辦理，或於拍賣開始前透過 Julien's Auctions 網上完成。 如有查詢，請發送電郵至 [email protected] 或致電 310-836-1818。 競投方式

本次現場拍賣提供以下四種競投方式： 透過 Julien's Auctions 網上競投。 經由拍賣行代表以電話競投 親臨拍賣會現場參與競投 透過代理出價提前競投。 如需代理出價表格，可致電 310-836-1818 索取

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