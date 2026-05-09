香港創業媽媽「母親節旗艦活動 2026」圓滿舉行

匯聚商界與殘奧金牌力量 探討 SEN 母親與全職媽媽的「隱形實力」

香港 - 2026年5月9日 - 香港註冊慈善機構「香港創業媽媽」（Hong Kong Momtrepreneurs，簡稱HKM）昨日順利舉辦年度母親節旗艦活動。今年活動以「堅毅雙翼：滋養家庭‧創建未來」（The Invisible Strength: Nurturing Families, Building Futures）為主題，邀得商界領袖及殘奧金牌得主，共同肯定及表彰全職媽媽及特殊教育需要（SEN）孩子母親在家庭與社會中展現的韌力。



關於香港創業媽媽與Moms4Moms計劃



「香港創業媽媽」自2018年成立以來，一直致力於透過終身學習與創業精神，鼓勵母親重新發掘自身價值。其旗艦項目「Moms4Moms媽媽創業家培訓計劃」旨在協助母親將「隱形勞動」轉化為社會認可的實力，結合創業知識與實務技能，讓她們在照顧家庭的同時也能追求夢想。創辦人王茵媚女士（Lena Wong）表示：「全職媽媽的潛力長期被忽略，導致隱性的人才浪費。我們冀望透過培訓計劃將母性所孕育出的軟實力及經歷，結合創業所需的實務知識與技能，再度輸出社會，對各社群和層面產生正面的影響。」



年度主題與冠名贊助



本年度活動聚焦於被社會忽視的母親群體，特別是面對重重挑戰的SEN母親，並獲得交易寶有限公司（The Payment Cards Group）擔任主要支持機構。其行政總裁戴錦瑜小姐（Beatrice Tai）在主題演講中分享，便捷支付科技的發展，實際上能為不少媽媽創業者提供有力支援，如流動支付可方便媽媽在家工作、經營網店，或參與市集，申請程相對序簡單、資金回流快，同時亦能提供數據分析報告，讓商戶掌握銷售金額、客戶類型及支付習慣，從而作出更精準的市場策略。」



戴錦瑜小姐道：「人工智能與便捷支付科技正成為媽媽創業者強大的『無形後盾』（Invisible Strength），協助她們縮小機會差距，解決營商痛點。」



星級論壇：跨界嘉賓分享感人經歷



活動重頭戲為主題論壇，嘉賓們從個人及企業角度分享了對母親支援的見解：



何宛淇女士（Ho Yuenkei, BBS ）（巴黎2024殘奧硬地滾球雙金牌得主）：感性分享母親無條件的愛、支持與接納如何形塑她的童年，讓她能克服障礙成就非凡。

）（巴黎2024殘奧硬地滾球雙金牌得主）：感性分享母親無條件的愛、支持與接納如何形塑她的童年，讓她能克服障礙成就非凡。 黃嘉盈女士（Olivia Wong ）（港鐵公司環境及社會責任總經理）：指出企業提供靈活的工作時間安排，能有效協助母親平衡工作與子女的學校日程。

）（港鐵公司環境及社會責任總經理）：指出企業提供靈活的工作時間安排，能有效協助母親平衡工作與子女的學校日程。 顏咏渝女士（Lucia Ngan）（籽橋社項目經理）：分享了多樣化的日常生活活動如何支援 SEN 青少年及其母親的學習與生活。

李立明先生 （ Danny Lap Lee ）– VCA Capital Limited 管理合夥人

（ ）– VCA Capital Limited 管理合夥人 屈婉儀女士 （ Prudence Wat ）– 賽博亞洲有限公（Cyberport Asia）人力資源總監

（ ）– 賽博亞洲有限公（Cyberport Asia）人力資源總監 林敏婷女士（Lisa Lam）– 牽手香港（HandsOn Hong Kong）執行副總監

同場亦舉行了「Moms4Moms 2025/26」畢業禮，12 位來自不同背景（包括 SEN 孩子母親）的學員更即場向重量級專業評審團進行60秒的創業提案。這些畢業學員展現了透過培訓所重拾的自信，將家庭照顧的經驗轉化為具備商業潛力的計劃，光芒耀眼。展望未來，王茵媚女士表示，「香港創業媽媽」將繼續探索更多元化的支援方式，並以社群的真實需求為依歸，支援母親在照顧家庭同時實現自身價值，同步成長。