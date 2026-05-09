從4.9公斤超輕公路車到氣動礫石車型：壹力特輪組持續突破性能極限

上海2026年5月9日 /美通社/ -- 壹力特輪組(Elitewheels)亮相全球極具影響力的自行車專業展會——中國國際自行車展覽會(China Cycle)，面向全球騎行愛好者與專業人士發布最新創新成果。
展台核心亮點之一是該品牌最新打造的4.9公斤超輕公路整車，打破了其去年創下的4.95公斤紀錄。該車搭載全新啞光金碳纖原色CIMA車架組，搭配壹力特Drive Ultra 40D輪組與KREUZA Apex一體式車把，不僅實現極致輕量化，更彰顯品牌對工程卓越性的不懈追求。Drive Ultra輪組僅重990克，搭載Nonplus超輕花鼓，在爬坡性能、剛性與響應速度之間實現完美平衡。
展會期間，壹力特輪組同步推出多款新品，包括Drive G50 CS、Drive SL 48D CS、Drive Mono 65D與Drive Vento。
- Drive G50 CS：高性能氣動礫石輪組，采用碳輻條、有鉤圈型，兼容40–60C外胎，搭載60T響應式棘輪結構，專為礫石賽事與長途探險騎行設計。
- Drive SL 48D CS：公路輪組，經英國銀石運動工程中心(Silverstone Sports Engineering Hub)驗證，氣動效率與剛性全面提升。相較Drive II，側向剛性提升8.6%，整對輪組僅1290克，保持輕量化競爭優勢。
- Drive Vento：專為鐵人三項與計時賽打造，圈高108毫米，僅重843克，優化適配29–30C外胎，實現極致氣動效率。
- Drive Mono 65D：憑借一體成型單體結構與1245克輕量化設計備受關注。水滴形輻條造型提升側向剛性與側風穩定性，同時優化轉動效率，騎行更順暢。
同展台亮相的還有該品牌的全新CIMA GR氣動礫石平台。M碼裸碳車架僅750克，集氣動效率與礫石路況多功能性於一體，最大支持50C外胎；搭配壹力特Drive G50輪組與全新KREUZA Apex GR抬升把，整車僅6.6公斤，這款車把同時兼容公路車架。
上述新品將於未來數月陸續上市，壹力特輪組將持續踐行推動自行車行業創新的承諾。
了解詳情：
www.elite-wheels.com
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SOURCE Elitewheels & evolve