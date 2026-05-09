YT周殷廷化身理財師兄 擔任中銀香港「理財TrendyToo」全新品牌大使

全新宣傳廣告上場！師兄陪你理財起步！



中銀香港「理財TrendyToo」同步宣佈冠名贊助

《YAN TING 周殷廷 THE ALCHEMIST Live 2026演唱會 》

「理財TrendyToo」IG社交平台5月18日即將公佈重大驚喜！ 香港2026年5月9日 /美通社/ -- 中國銀行（香港）（「中銀香港」）年輕品牌「理財TrendyToo」宣佈與人氣偶像YT周殷廷拍住上，以全新品牌大使身份上場，陪年輕人一同理財起步！宣傳片中，YT化身理財師兄型格現身，與一眾年輕人一齊行出理財第一步！為慶祝YT擔任品牌大使，中銀香港誠邀年輕人加入「理財TrendyToo」，與YT一齊理財起步，全新開戶專享迎新優惠。

YT剖白人生哲理：先開始第一步，唔好諗太多或者怕失敗 YT更在現場即席分享理財心得，鼓勵大家及早開展理財第一步，按自己不同階段的需要及節奏規劃：「對我嚟講理財就係睇清自己需要，可以安定、安穩咁過完一生同達成人生目標。大家都應該趁後生睇清自己目標，先開始第一步，唔好諗太多或者怕失敗，揀啱工具同揾可以信賴嘅專業人士學習，我覺得呢個非常緊要。」 中銀香港「理財TrendyToo」理財師兄限時迎新禮遇高達HK$1,588 「理財師兄」YT周殷廷誠邀年輕人加入「理財TrendyToo」，即日起至6月30日期間，合資格新客戶：

成功於中銀香港手機銀行開戶並輸入邀請碼「YT2026」，即賞HK$100開戶現金賞; 全新中銀信用卡主卡客戶申請中銀Chill Card並符合簽賬要求享高達HK$800迎新獎賞 選用中銀香港出糧戶口專享HK$688薪星級手機出糧賞 跟住師兄，簡單3步，為你的理財大計升級起步！ YT更將為所有理財TrendyToo客戶準備驚喜大抽獎，馬上開戶，贏取理財師兄準備的連串厚禮！ 中銀香港「理財TrendyToo」宣佈冠名贊助《YAN TING 周殷廷 THE ALCHEMIST Live 2026

演唱會 》 此外，中銀香港「理財TrendyToo」隆重宣佈冠名贊助《YAN TING 周殷廷 THE ALCHEMIST Live 2026演唱會》！作為深受香港年輕人歡迎的財富管理品牌，「理財TrendyToo」一直致力於陪伴年輕人理財起步，探索人生不同階段的「煉金」過程。今次冠名贊助周殷廷2026大型演唱會，與品牌理念「理財Trendy Too」切合：與年輕人同步，勇敢追夢、點石成金。各位YT粉絲，記得留意5月18日「TrendyTogether22」Instagram帳號公佈重大驚喜，萬勿錯過！

記得追蹤「理財Trendy Too」Instagram帳號(IG搜尋: TrendyTogether22)，了解更多免費理財貼士以及精彩優惠，成為精明穩健的理財達人，指日可待！ 中銀香港「理財TrendyToo」理財師兄限時迎新禮遇 推廣日期： 即日起至6月30日 獎賞： 合資格新客戶成功開戶享高達HK$1,588迎新賞 新客戶成功於中銀香港手機銀行開戶並輸入邀請碼「YT2026」，可享HK$100開戶現金賞

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選用中銀香港出糧戶口專享 HK $688薪星級手機出糧賞 投資涉及風險。受條款及細則約束。提示：借定唔借？還得到先好借！ 相關活動詳情、最新消息及條款及細則，請瀏覽「理財TrendyToo」網頁(https://www.bochk.com/dam/more/trendytoo/landing_tc.html) 關於理財TrendyToo 「理財TrendyToo」是中國銀行（香港）有限公司的年輕品牌，從理財、投資、消費和生活體驗四方面，配合年輕客戶的自主理財需要及生活態度，為年輕客戶設計一站式、貼心的數碼理財體驗。更提供簡單易明的「輕理財」知識及、低門檻產品和專屬優惠，鼓勵年輕客人及早開展財富規劃。