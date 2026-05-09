用確定性駕馭不確定性：易點天下的 Agentic AI 工程化實踐

西安2026年5月9日 /美通社/ -- 隨著生成式 AI 從概念驗證走向企業級落地，行業關注點正在從模型能力本身，轉向系統的穩定性、安全性與可控性。企業真正面臨的挑戰，不再只是「AI是否足夠聰明」，而是如何讓概率性的 AI 穩定運行在確定性的生產環境中。

近期，易點天下分享了其在 Agentic AI 領域的工程化實踐，重點介紹了如何通過上下文工程（Context Engineering）、多雲基礎設施與分層安全治理體系，推動 AI Agent 在企業場景中的規模化應用。

為支撐覆蓋全球230多個國家和地區的業務體系，易點天下基於 Cycor 平台構建了多雲架構，整合 AWS、Google Cloud、阿裡雲、騰訊雲、華為雲等多個雲服務能力，實現 Kubernetes 集群與底層資源的統一調度。公司表示，這種架構不僅有助於降低供應商鎖定風險，也提升了 AI 資源調度與全球化部署的靈活性。