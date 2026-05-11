夯實治理根基，AI 賦能科創 ---- 昱能科技發布2025 年度ESG可持續發展報告

嘉興2026年5月11日 /美通社/ -- 近日，分布式光伏 + 儲能全場景解決方案提供商昱能科技（SH.688348）正式發布 2025 年度 ESG 可持續發展報告，這是公司連續第3年發布 ESG 報告。本次報告全面梳理公司 2025 年環境、社會、治理領域實踐成果，展現 ESG 管理體系的優化升級，依托穩健治理、技術創新、AI 賦能與人文擔當，踐行可持續發展理念，聚力邁向零碳未來。 昱能科技董事長兼CEO凌志敏博士表示：「在全球能源轉型的浪潮中，昱能科技始終站在時代前沿，以『驅動零碳未來，共創智慧生活』為使命，將公司發展深度融入全球綠色低碳進程。我們將繼續堅定不移地走創新發展之路，以更開放的姿態擁抱技術變革，以更堅定的決心完善全球布局，以更負責任的態度踐行 ESG 理念，致力於成為『最安全且高效的清潔能源轉換者』。」

持續深耕 ESG 建設，昱能科技本年度全面優化 ESG 治理體系，搭建四級聯動管理架構，以董事會、戰略與 ESG 委員會、戰略與ESG工作小組、各執行單位層層銜接，形成決策、執行、監督一體化運行機制。同時，公司系統梳理 ESG 關鍵議題，確立 19 項核心內容，新增數字化轉型議題，持續完善 ESG 整體布局。在治理建設方面，公司構建 「股東會、董事會、管理層」組成的「兩會一層」治理架構，健全商業道德與內控管理制度，依托監督機制落實廉潔建設，杜絕商業違規行為；同步完善全流程風險管控體系，常態化開展內控培訓與督導，築牢穩健經營基礎。依托扎實的 ESG 實踐成果，公司斬獲多項行業榮譽，包括第十五屆公益節暨 2025 ESG 影響力年會 「年度可持續發展典范企業」、「ESG 上市公司典范獎」 等。

聚焦低碳發展，昱能科技依據 IFRS S2 准則開展氣候評估，規范溫室氣體排放管理，落實環境合規要求，合作代工廠均通過 ISO 14001 環境管理體系認證。MLPE組件級電力電子系列產品累計出貨量超 7.5GW，業務覆蓋全球 168 個國家及地區，累計清潔發電量近 9.46TWh，等效減少二氧化碳排放約 1199.62 萬噸，以綠色技術賦能行業低碳轉型。 聚力科創提質強基，昱能科技深耕技術研發，研發人員占比超50%，擁有知識產權231項、發明專利102項，協同推進微光儲、戶用光儲及工商業光儲三大業態聯動發展，打造全國單體容量最大微逆電站—南京國際博覽中心25MW光伏電站，深州坤騰100MW/400MWh儲能電站等標桿工程。公司嚴守ISO 9001質量管理體系，穩定產品品質與交付時效，全域落實客戶服務閉環管理，各區域均順利達成80%以上客戶滿意度目標；依托ISO 27001認證築牢數據安全防線，規范全流程供應商管理，提升供應鏈本地化水平，全面夯實高效合規運營根基。

深耕AI數智全域升級，昱能科技依托AI技術全面賦能光儲全系列產品，構建智慧能源生態體系，公司上線BESS AI智能家庭能源管理模型、藍海知航能源互聯網數字化平台、APdesigner電站設計工具、APbot智能客服機器人等數智化應用，覆蓋業務全流程場景。同步完成辦公數字化升級，搭建一站式數據服務平台與企業級非結構化數據管理平台，實現數據統一歸集、設備全程溯源，強化智能檢索與權限管控，保障數據安全合規，全面提升數智化運營效能。 人本踐行責任擔當，昱能科技重視員工關懷與成長，員工整體滿意度達 94.14%，全員培訓覆蓋率 100%，完善人才培養體系。企業積極踐行公益使命，2025 年完成價值 239.4 萬元的公益物資捐贈，累計投放太陽能燈 8000 余台、移動電源 1800 余台，獲評多項公益榮譽，持續踐行社會責任。