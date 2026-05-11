億都旗下算豐信息發佈香港首個提供Token服務的NeoCloud平台 – cube-router.com正式落地

算力集群建設 ：率先建成並成功投產首個滬產 GPU 千卡級集群「豐收一號」，集群使用效率穩定維持在 95% 以上，並已順利擴展至 2,560 卡規模，成為業內最早實現多調度平台深度適配的國產算力標杆集群之一。最新的「豐收五號」集群是算豐信息首個輕資產代運營算力集群，不但實現了單一集群最大1,280卡規模國產模型訓練，亦是上海智能算力網络建設示範模板。

：率先建成並成功投產首個滬產 GPU 千卡級集群「豐收一號」，集群使用效率穩定維持在 95% 以上，並已順利擴展至 2,560 卡規模，成為業內最早實現多調度平台深度適配的國產算力標杆集群之一。最新的「豐收五號」集群是算豐信息首個輕資產代運營算力集群，不但實現了單一集群最大1,280卡規模國產模型訓練，亦是上海智能算力網络建設示範模板。 國產GPU生態應用 ：成功助力多家機構及企業完成基於國產 GPU 的首次千卡級單一訓練任務，並為香港科技大學搭建「豐收二號」集群，開創了滬產GPU走出國門的先河，成為國產算力首個出海應用典範。

：成功助力多家機構及企業完成基於國產 GPU 的首次千卡級單一訓練任務，並為香港科技大學搭建「豐收二號」集群，開創了滬產GPU走出國門的先河，成為國產算力首個出海應用典範。 技術創新：自主研發的「豐收三號」集群 - Shanghai Cube 國產高密度算力機櫃，採用單機櫃 128 卡液冷架構，不僅創下國內最早、且目前密度最高的國產 GPU 超節點產品，更是現時唯一實現規模化量產交付的滬產GPU超節點產品。與此同時，Shanghai Cube也是滬產卡第一個液冷算力集群。

香港 - 2026年5月11日 - 億都（國際控股）有限公司（「億都」或「公司」；股份代號：00259.HK，連同其附屬公司「集團」）旗下全資子公司香港算豐信息有限公司（「算豐信息」）宣佈革新性產品—cube-router.com正式落地。該產品通過創新的Token-as-a-Service (「TaaS」) 模式，全面重塑傳統 AI 算力的消費方式，將 AI 算力升級為如水電般即取即用、按量計費的標準化公共服務。cube‑router.com 的發布，標誌著國產 AI 算力服務正式邁入「Token 即服務」的全新發展階段，為產業智能化升級注入強勁動能。cube-router.com並非一個簡單的硬體，而是一套深度融合高性能硬體、軟體和計量系統的綜合性解決方案。系統通過五大核心模塊協同運作，全面覆蓋算力聚合、任務調度、網絡優化、精準計量到安全保障等關鍵環節，構建起一個完整、高效且安全的TaaS服務體系，實現算力資源的靈活調度與穩定交付，讓算力資源能夠更加便捷、可靠地輸送給不同類型用戶。日前，算豐信息cube-reuter.com正式上線，並與香港寬頻有限公司（01310.HK）簽署合作協議，攜手共同運營香港首個提供國產開源Token服務的NeoCloud平台。cube-router.com是一個基於沐曦股份（688802.SH）和壁仞科技（06082.HK）的雙GPU架構打造的異構算力集群，為本地市場提供高性能、多樣化的 AI 算力支撐。算豐信息將部署cube-reuter.com在其自有的「豐收四號」集群。在生成式 AI 浪潮席捲全球的背景下，算力已成為驅動數字經濟與產業升級的核心生產要素。算豐信息深度洞察行業發展趨勢，是次推出的 cube‑router.com，不僅為企業提供了一種全新的 AI 算力服務解決方案，更彰顯了其前瞻性的商業理念與產業佈局。cube-router.com將推動 AI 算力從以資源供給為核心的「資源驅動」模式，轉向以實際應用成效與業務價值為導向的「價值驅動」模式，進一步加速全社會智能化轉型與數字經濟高質量發展。算豐信息行政總裁陳達亮先生表示：「作為領先的國產 AI 算力服務供應商，算豐信息致力於成為 AI 時代的『基礎設施運營商』。cube‑router.com的正式落地標誌著我們在實現這一願景的道路上邁出了關鍵一步。未來，算豐信息將持續加大研發與基礎設施投入，進一步優化算力調度算法，提升異構算力的兼容能力，降低 Token 的生產成本，同時積極打造開放、共建的開發者與合作夥伴生態，攜手推動 AI 算力從『可用』走向『好用、易用』的普惠化發展，讓更多企業與個人共享 AI 所帶來的價值紅利。」算豐信息是國內最早投入國產算力與人工智能事業的企業之一，長期專注於算力運營與 AI 產業鏈佈局，致力於為學術及科研機構與產業客戶提供高效、穩定、普惠的國產 AI 算力服務。在產業早期即持續投入，使算豐信息得以在國產算力加速崛起的關鍵窗口期，建立起成熟的運營體系與產業影響力。目前，算豐信息已在香港與上海建成並自主運維「豐收系列」算力中心，服務客戶涵蓋香港科技大學、上海交通大學、復旦大學、清華大學、浦江實驗室，以及商湯（00020.HK）、智譜華章（02513.HK）等科研機構與頭部企業，應用場景覆蓋自動駕駛、具身智能、工業仿真、圖像與視頻分析、氣象預測及計算光刻等多個前沿領域。重點成果如下：在深度參與算力運營的同時，算豐信息亦以前瞻視角佈局 AI 關鍵技術，沿算力產業鏈上下游，在算力芯片、交換與網絡、基礎模型、光刻機技術等核心領域進行投資，成功捕捉國產算力生態快速成長所帶來的產業與資本雙重機遇。數家被投企業已相繼成功登陸內地及香港資本市場，包括沐曦股份（688802.SH）、壁仞科技（06082.HK）及曦智科技（01879.HK），形成上下游產業鏈深度綁定矩陣，覆蓋硬體供應鏈、軟體平台、模型應用全環節，同時實現投資收益及算力業務增長雙重回報。億都主席方仁德先生表示：「算豐信息以深厚算力運營實踐與前瞻性產業投資的積累，已成長為國產 AI 算力領域的重要先行者。未來，隨著國產算力需求持續釋放，算豐信息有望憑藉已驗證的運營模式、前瞻性投資成果與完整產業佈局，持續在 AI 算力基礎設施與服務領域發揮關鍵作用，為國內AI技術的規模化應用與及產業的長期發展提供堅實支撐。於過去數年，億都通過算豐信息，持續加大對 AI 算力及相關業務的投入與投資，已成功躋身中國 AI 產業鏈中的關鍵參與者行列，並成功構建起一個高度契合不同行業 AI 解決方案需求的綜合型平台，既夯實了集團在數字經濟時代的核心競爭力，更彰顯了長期主義戰略定力。面對AI算力需求指數級增長的產業機遇，億都前期佈局正轉化為強勁增長動能。我們堅信，堅守技術初心、深化生態合作，必將在智能化浪潮中持續領航，在未來為集團方創造可持續價值。」