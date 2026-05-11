億都早前已全面退出蘇州清越董事會 不再參與任何財務及運營決策

蘇州清越事件對集團現金流影響有限

香港 - 2026年5月11日 - 億都(國際控股)有限公司(「億都」或「公司」；股份代號：259，連同其附屬公司「集團」)今日就中國證監會對蘇州清越光電科技股份有限公司（「蘇州清越」；上交所股票代號：688496）下發行政處罰事先告知書一事作出回應，重申公司及其附屬公司並未牽涉相關調查，且有關事件對集團沒有重大影響。億都是次迅速表態，充分體現管理層秉持審慎及負責任的原則，致力維護股東及投資者的整體利益。



即時採取措施 以最大限度區隔相關風險



集團明確指出，早前已於2025/2026年中期報告中披露，確認公司及其附屬公司均未牽涉有關中國證監會就蘇州清越定期財務報告中涉嫌虛假記載對蘇州清越下發立案告知書而展開的調查事項。就此事件，基於審慎原則及企業管治考慮，集團董事會已議決啟動程序，以降低集團對蘇州清越的參與程度。



強調集團的經營團隊和管理體系完全無涉 全面退出蘇州清越



公司執行董事梁子權先生亦已辭任蘇州清越非獨立董事一職，並自2026年3月31日起生效。自此，集團全面退出蘇州清越董事會，亦終止參與蘇州清越的任何財務、運營及管理層面決策。集團同時強調，包括董事及僱員在內，概無參與蘇州清越的日常營運，亦未有牽涉有關事件。



投資佔比極低 財務影響有限



從財務角度審視，於2025年9月30日，集團於蘇州清越之投資賬面值約為2.94億港元，分別佔集團總資產及淨資產約5.2%及6.0%。若集團日後需要對於蘇州清越之投資計提任何減值撥備，預期亦將不會對集團之現金流產生任何重大影響。



