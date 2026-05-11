Humansa攜手滙豐及滙豐保險 打造亞洲首個以「長壽資產」為核心的健康 × 財富一體化生態圈

為高淨值人士開創全新長壽管理標準

香港 - 2026年5月11日 - 首家專注於預防醫療及長壽健康管理的一站式國際機構——Humansa今日宣佈，已與滙豐（HSBC）及滙豐保險（HSBC Life）簽署具里程碑意義的合作備忘錄（MoU）。是次戰略合作旨在探索先進健康優化方案與高端財富及保險服務相結合的品牌及市場推廣計劃，重新定義客戶在香港以至區內如何同時管理健康壽命及財富。



滙豐香港區零售銀行及財富管理首席客戶官許長虹, 滙豐保險香港及澳門行政總裁曾珮珊, Humansa 行政總裁蘇嘉威

共同願景：健康壽命作為家族核心資產



在全球財富重鎮香港，Humansa 與滙豐達成的合作，正式引入一項新理念——把「健康壽命（healthspan）」視為現代家族資產組合中不可或缺的核心項目。



隨着長壽科學迅速發展，以及亞洲地區對預防醫療的需求大幅增長，此次合作旨在為高淨值與超高淨值客戶建立首個健康 × 財富一體化生態圈。斯坦福長壽研究中心等國際權威研究指出，多數已發展城市的人士有機會活近百歲，令維持認知能力及身體功能，成為長壽時代的必需能力。同時，全球財富報告指出，高資產家族正加速把支出從傳統奢侈品轉向健康與長壽領域，並期望財富管理夥伴能提供相關支援。



有別於以往將健康、財富與保險分開管理的零散服務模式，Humansa 以臨床專業及抗衰醫學（geroscience）為基礎的數據洞察為合作帶來核心醫療價值，而滙豐則憑藉其財富與保險服務能力，以及作為全球下一個主要跨境財富樞紐、對亞洲市場的長期承諾，構建完善的財富與保障框架。雙方合作將共同建立未來百年人生所需的「健康資產管理」基建。



以研究為驅動，為高淨值客戶提供長壽服務

合作框架中，Humansa 將率先探索為滙豐客戶打造一系列專屬長壽方案及實體空間，以臨床精準度、行為指導、個人化長壽策略與高端客戶體驗為核心。透過結合 Humansa 的長壽健康專業、滙豐的全球財富管理能力及滙豐保險的保障策略，三方將協助客戶「活得更長，也活得更好」。



「長壽資產」合作藍圖：三大策略方向

根據合作備忘錄，雙方合作將聚焦三大方向：



為滙豐客戶打造專屬長壽中心與計劃

探索設立旗艦級「長壽資產中心」，為滙豐高端客戶提供先進診斷、健康評估及基於抗衰醫學的長壽管理服務，以守護及提升其「健康資本」。



整合健康 × 財富 × 保險的顧問模式

試行以 Humansa 健康洞察為基礎的全方位顧問模型，協助客戶把健康壽命預期與財富管理、保障與傳承策略連結，真正實現「以健康驅動財富決策」。



思想領袖建設與生態圈構建

在香港及其他區域樞紐共同打造思想領袖平台，包括開展研究、舉辦客戶論壇及與行政總裁對話等，推動香港成為亞洲長壽經濟及加深大眾對百年人生經濟學的理解。



以上三大支柱，將把「長壽資產管理」由概念落實為面向亞洲客戶的實際服務與體驗。



Humansa 行政總裁蘇嘉威表示：「Humansa的成立，基於一個簡單信念：在百年人生中，健康壽命是家族資產負債表中最未被充分管理的資產。透過與滙豐及滙豐保險攜手，我們正為客戶搭建所需的基礎設施，以嚴謹的臨床標準、個人化項目，以及與其財富層級匹配的體驗，協助客戶測量、保障並增值這項資產。」



滙豐保險香港及澳門行政總裁曾珮珊表示：「健康、財富與保障彼此緊密相連，需要一起規劃。隨着人們壽命延長、退休後生活年期增加，他們需要值得信賴的方案來保障、增值並傳承財富，尤其是在宏觀環境日益不確定的情況下。我們與Humansa 的合作結合了雙方的優勢，為高淨值客戶提供無縫銜接的一站式健康與財富管理方案。」



滙豐香港區零售銀行及財富管理首席客戶官許長虹表示：「人們壽命延長，意味著財富規劃的真正定義已經改變。此合作將協助客戶把『健康壽命』視為與財富並列的核心家族資產，使他們在更長的人生旅程中保持健康、活力並擁有更多選擇空間。透過融合Humansa的長壽健康管理專長與滙豐的財富管理能力，我們將探索全新方式，提供高端客戶體驗，支援客戶的健康福祉與長期抗風險能力，為高淨值家族的跨世代健康美好生活樹立新標準。」

