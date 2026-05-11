利妍榮獲2026年EcoVadis金牌評級 持續踐行可持續美妝承諾

香港2026年5月11日 /美通社/ -- 利妍（集團）有限公司(Meiyume (Group) LTD)榮獲2026年度EcoVadis金牌評級，綜合評分優於全球96%的參評企業，躋身全球可持續發展表現頂尖企業之列。

EcoVadis從環境、勞工與人權、商業道德、可持續採購四大維度對企業進行評估。此次金牌評級充分彰顯了利妍在供應鏈全環節深度踐行可持續發展理念的卓越成效與堅定決心。

隨著全球監管要求日益嚴格，以及消費者對透明化與負責任經營不斷提升的期望，供應商的可持續發展承諾愈發關鍵。在此背景下，選擇優質合作夥伴至關重要。以利妍為代表的企業，不僅能提供更具社會責任感、面向未來的解決方案，更團結全供應鏈夥伴共同提升整體可持續發展標準。