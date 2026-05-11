百濟神州榮獲HKCT 2026「年度傑出環球腫瘤醫學企業」與全球合作驅動抗癌創新 推動用藥平等擴大患者可及性

百濟神州擁有從研發、製造到商業化的完整一體化產業鏈，並已在美國及中國建立三大先進生產基地，打造具備穩定和韌性的全球供應鏈，幫助癌症患者能與國際同步受惠於前沿的治療方案：百濟神州創新實力屢獲國際專業機構認可，包括2025年獲英國調研機構IDEA Pharma 評選為「全球十大最具發明力」藥廠，百濟神州將持續深耕血液腫瘤與實體瘤領域，以香港作為連結亞洲及國際的戰略橋樑，加速創新療法的研發與落地，攜手推動區域乃至全球癌症治療新格局。本材料目的在於向公眾傳遞疾病相關知識及醫藥前沿資訊，非推廣/廣告用途，不構成對任何藥物或對診療方案的推廣或推薦，亦不能代替醫療衛生專業人士意見，如有任何問題請向醫療衛生專業人士諮詢。2025 Pharmaceutical Innovation and Invention Index, IDEA Pharma

香港及澳門業務副總監鄭永康表示：「我們非常榮幸獲得香港商業時報頒發的『HKCT企業大獎2026』。作為全球腫瘤藥物治療領域的領導者之一，我們在臨床開發與製造方面形成了系統性佈局和差異化能⼒，並擁深厚且多元的研發管線。目前，我們已於香港引進BTK抑制劑、PD-1抑制劑及IL-6抑制劑等多項創新癌症療法。未來，我們將積極把握『1+』政策窗口帶來的機遇，善用靈活且強韌的全球供應鏈，並迎接香港藥物及醫療器械監督管理中心即將成立並推行『第一層審批』機制的新契機，加速更多符合國際標準的自主研發新藥在港上市，讓癌症患者得以快速、公平且負擔得起地受惠，並幫助香港及大灣區的癌症患者在治療選擇上與國際同步。」百濟神州自2010年成立以來，一直致力於突破現狀，建立全新的創新模式，以加速癌症治療從創新成果到患者受惠的每個關鍵環節。憑藉橫跨研發、生產製造與商業化的一體化運作模式，我們得以迅速、精準地將創新成果轉化為具體且可衡量的治療價值。迄今，公司業務遍及全球六大洲、超過45個市場，匯聚1,200多名專注於腫瘤研發的科研人才。研發平臺已開發出超過35款臨床階段的藥物，其中3款為自主研發產品並已獲商業批准，研發成果已惠及全球逾200萬名患者。百濟神州透過其多元化的自主研發產品，持續拓展全球市場覆蓋與市場佈局：

香港 - 2026年5月11日 - (百濟神州，BeOne Medicines)（納斯達克代碼：ONC；香港聯交所代碼：06160；上交所代碼：688235）是一家全球腫瘤治療創新公司，憑藉其卓越的臨床研發實力及具備多元化的全球產品管線，在 HKCT 企業大獎 2026（Hong Kong Commercial Times Business Awards 2026） 中脫穎而出，榮獲「年度傑出環球腫瘤醫學企業 (Outstanding Global Oncology Company of the Year) 」。此獎項旨在表彰百濟神州在抗癌創新藥物研發及生產領域的持續突破，特別是在加速藥物進入全球市場及提升患者藥物可及性方面的深遠影響。

關於百濟神州（BeOne Medicines Ltd）

百濟神州是一家全球腫瘤治療創新公司，專注於為全世界的癌症患者研發創新抗腫瘤藥物。公司在血液學和實體腫瘤領域擁有豐富的產品組合，並通過強大的自主研發能力與外部戰略合作，不斷加速開發多元、創新的藥物管線。目前，百濟神州在全球六大洲擁有不斷壯大的團隊，憑藉卓越的科學創新與高效的執行力，致力於提升創新藥物的可及性，惠及全球更多患者。更多信息： www . b e o n e m e d i c i n e s . c o m , L i n k e d I n , X , F a c e b oo k 及 I n s t a g r a m .



關於HKCT企業大獎 2026

由香港商業時報舉辦，HKCT 企業大獎（Hong Kong Commercial Times Business Awards）是香港商界具代表性的年度盛事，旨在表彰在過去一年中表現卓越、具備創新精神及對香港經濟與社會作出重大貢獻的優秀企業 。獎項評選標準涵蓋技術創新、市場競爭力、領導力及社會責任等多個維度，是業界公認的榮譽 。聚焦於在快速變化的全球經濟環境中展現出強大韌性與前瞻性的企業。

